Якщо РФ хоче закінчити війну, їй потрібно беззастережно погодитись на пропозиції США, — Умєров

Зараз м’яч на російській стороні, — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що згода Росії на безумовне прийняття мирної ініціативи США свідчитиме про її реальне прагнення припинити війну в Україні. Про це він заявив у ефірі телеканалу Fox News.

«Зараз м’яч на російській стороні. Якщо вони хочуть закінчити цю війну, їм потрібно просто беззастережно сказати «так» США», — зазначив Умєров.

На питання про довіру до РФ у її прагненні миру Умєров відповів: «Ми довіряємо народу та адміністрації США і підтримуємо їх, а про переговори США та РФ ми скоро дізнаємося».

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, запропоноване США.

Тим часом Путін висунув додаткові умови для припинення бойових дій.

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