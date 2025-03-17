Если РФ хочет закончить войну, ей нужно безоговорочно согласиться с предложениями США, — Умеров

Сейчас мяч на российской стороне, — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что согласие России на безусловное принятие мирной инициативы США будет свидетельствовать о ее реальном стремлении прекратить войну в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Сейчас мяч на российской стороне. Если они хотят закончить эту войну, им нужно просто безоговорочно сказать «да» США», — отметил Умеров.

На вопрос о доверии к РФ в ее стремлении к миру Умеров ответил: «Мы доверяем народу и администрации США и поддерживаем их, а о переговорах США и РФ мы скоро узнаем».

Напомним, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, предложенное США.

Между тем, Путин выдвинул дополнительные условия для прекращения боевых действий.

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