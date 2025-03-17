Як отримати доступ до запису судового засідання — нагадування суду

Тростянецький районний суд Сумської області нагадав, як отримати доступ до запису судового засідання.
Пунктом 56 розділу ІІІ Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи передбачено наступне:
За заявою учасника справи та після сплати відповідного судового збору такий учасник може отримати копію технічного запису судового засідання на власний вибір шляхом:
У разі сплати судового збору безпосередньо в Електронному кабінеті учаснику справи автоматично надається доступ для скачування технічного запису судового засідання в Електронному кабінеті. При цьому до АСДС автоматично надсилаються відповідне повідомлення про видачу копії технічного запису судового засідання та квитанція про сплату судового збору.
Для отримання доступу до запису(-ів) технічної фіксації судових засідань в кабінеті користувача Електронного суду необхідно виконати наступні кроки:
Якщо особа звільнена від сплати судового збору з підстав, визначених чинним законодавством, необхідно звернутися безпосередньо до суду з клопотанням про отримання доступу до запису технічної фіксації.
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