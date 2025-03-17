Трамп стверджує, що усі помилування Байдена недійсні, бо той користувався автопером

Наприкінці свого терміну президентства Байден помилував свого сина Гантера Байдена, хоча обіцяв не робити цього.

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Як відомо, Джо Байден наприкінці президенства підписав помилування для свого сина Гантера Байдена, якого обвинувачували у злочинах, пов’язаних з використанням зброї, а також податкових порушеннях, хоча раніше він заявляв, що "не буде втручатися в процес" проти свого сина і не помилує його.

Нещодавно у ЗМІ з’явилися твердження що Байден в силу стану свого здоров'я користувався автопером, тобто, не підписував самостійно документи, а користувався автоматичним засобом для підписання офіційних документів.

Раніше консервативний портал The Heritage Foundation заявив, що всі підписи Байдена на указах ідентичні, окрім документа про вихід із передвиборчих перегонів у 2024 році, що може свідчити про використання автопера.

Особливу увагу ЗМІ привернув указ від 30 грудня 2022 року, згідно з яким помилували шістьох злочинців. У документі зазначено, що його було підписано у Вашингтоні, проте того дня Байден перебував на Віргінських островах США, де грав у гольф. Ця невідповідність посилила підозри щодо використання автопера для підписання цього указу.

Зазначимо, що автоперо – це пристрій, призначений для автоматичної імітації підписів. Він працює за принципом механічного копіювання рухів руки людини, але робить це за допомогою спеціального механізму чи електроніки.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що помилування Джо Байдена є недійсними та не мають юридичної сили, оскільки були підписані автопером.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, які не мають юридичної сили та наслідків, оскільки вони були підписані автоматичним пристроєм, який відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх, але, що важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування були роз'яснені Байдену чи схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли скоїти злочин", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, що Джо Байден помилував родичів та високопосадовців у останні години президентства.

Крім того, у грудні Байден оголосив про помилування 39 осіб та пом'якшення вироків майже 1500 ув'язненим.

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