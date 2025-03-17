США выходят из международной группы расследования преступлений РФ против Украины, — NYT

Ожидается, что о решении будет объявлено 17 марта.

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Министерство юстиции США проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из Международного центра по расследованию преступлений РФ против Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Группа была создана для привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за агрессию, которая нарушает суверенитет другой страны и не является самообороной.

Как пишет NYT, решение будет публично объявлено 17 марта в электронном письме сотрудникам главной организации группы - Агентства Европейского союза по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия, более известного как Евроюст.

Отметим, что международная группа была создана в 2023 году по инициативе администрации Джо Байдена по расследованию военных преступлений и актов агрессии со стороны России, а также ее союзников – Беларуси, Северной Кореи и Ирана.

США стали единственной страной вне Европы, которая участвовала в этой инициативе, отправив высокопоставленного прокурора в Гаагу для координации расследований вместе с Украиной, странами Балтии и Румынией.

Кроме того, по данным NYT, администрация Трампа также сокращает работу Группы по расследованию военных преступлений, созданной в 2022 году тогдашним генпрокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами.

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