США виходять із міжнародної групи розслідування злочинів РФ проти України, — NYT

Очікується, що про рішення оголосять 17 березня.

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Міністерство юстиції США поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із Міжнародного центру з розслідувань злочинів РФ проти України. Про це повідомляє The New York Times.

Групу було створено для притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за агресію, що порушує суверенітет іншої країни і не є самообороною.

Як пише NYT, рішення буде публічно оголошено 17 березня в електронному листі співробітникам головної організації групи — Агентства Європейського союзу зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.

Зазначимо, що міжнародна група була створена у 2023 році за ініціативи адміністрації Джо Байдена для розслідування воєнних злочинів та актів агресії з боку Росії, а також її союзників – Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

США стали єдиною країною поза межами Європи, яка брала участь у цій ініціативі, відправивши високопоставленого прокурора до Гааги для координації розслідувань разом з Україною, країнами Балтії та Румунією.

Крім того, за даними NYT, адміністрація Трампа також скорочує роботу Групи з розслідування воєнних злочинів, створеної у 2022 році тодішнім генпрокурором Мерріком Гарландом і укомплектованої досвідченими прокурорами.

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