Не сдержал эмоций и нецензурно высказался в адрес обвиняемого – судья извинился и сохранил должность

Высший совет правосудия не стал строго наказывать судью, который допустил неэтичное поведение, но все же признал свою вину.

Источник фото: Высший совет правосудия

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Высший совет правосудия 11 марта 2025 года в пленарном составе отказался уволить судью, который нецензурно высказался в судебном заседании в адрес обвиняемого после того, как гражданин отказался признавать вину в совершении преступления.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 6 ноября 2024 года Вторая дисциплинарная ВСП единогласно решила уволить судью Жашковского райсуда Черкасской области Романа Шимчика.

К судье возникли претензии в связи с его поведением при рассмотрении уголовного производства по обвинению жителя Черкасской области Василия Мельника, которого правоохранительные органы считали виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК), а именно поддельного водительского удостоверения.

Указанное уголовное дело рассматривалось Романом Шимчиком с 2021 года.

17 ноября 2022 года Василий Мельник сообщил в судебном заседании, что не признает свою вину в совершении преступления.

После этого судья Роман Шимчик объявил технический перерыв, попросил «зажать уши» секретаря судебного заседания, а затем начал нецензурно высказываться в адрес обвиняемого.

Также Роман Шимчик потребовал от Василия Мельника, чтобы тот признался в совершении правонарушения. Дело дошло до того, что судья даже заявил обвиняемому, что его нужно избить.

После взрыва эмоций, который длился около двух минут, судья возобновил судебное заседание.

Интересно, что Роман Шимчик быстро понял, что наговорил лишнего и извинился перед Василием Мельником и другими участниками судебного процесса.

Поскольку стороны никаких претензий к судье после инцидента не высказали, Роман Шимчик счел инцидент исчерпанным.

Между тем, в 2023 году Василий Мельник скончался, соответственно, уголовное производство было закрыто в связи со смертью обвиняемого.

Внезапно, 1 июля 2024 года в Высший совет правосудия поступила жалоба на поведение судьи Романа Шимчика, автором которой был уже покойный Василий Мельник.

Основания для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Романа Шимчика были подтверждены аудио записью – на соответствующей записи зафиксированы нецензурные высказывания Романа Шимчика в адрес Василия Мельника, а также слова судьи о необходимости избиения обвиняемого.

Во время заседания дисциплинарной палаты судья сообщил, что был удивлен тем, что дисциплинарная жалоба Василия Мельника поступила в 2024 году в Высший совет правосудия, ведь сам обвиняемый скончался.

Для того, чтобы прояснить как такое могло произойти, дисциплинарная палата решила допросить бывшего адвоката Василия Мельника – Сергея Евича, присутствовавшего в зале судебного заседания 17 ноября 2022 года.

Сергей Евич рассказал, что дисциплинарную жалобу на поведение судьи Романа Шимчика он составил по просьбе Василия Мельника после инцидента в судебном заседании.

Впрочем, по каким-то не совсем понятным причинам, жалоба в отношении судьи в 2022 году в ВСП направлена ​​не была.

Только в 2024 году текст жалобы нашли среди вещей покойного его родственники, которые попросили адвоката направить жалобу в Совет правосудия.

В заседании ВСП 11 марта судья Роман Шимчик личного участия уже не принимал.

Докладчик-член Совета правосудия Алексей Мельник предложил пересмотреть решение дисциплинарной палаты, учесть положительную характеристику Романа Шимчика, а также признание им своей вины.

По мнению члена ВСП, судья Роман Шимчик не заслуживает увольнения, но заслуживает отстранения на два месяца от осуществления правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи с одновременным направлением в Национальную школу судей для прохождения курса повышения квалификации по программе «судейская этика и добропорядочность», с последующим квалификационным оцениванием на соответствие занимаемой должности.

Однако член ВСП Николай Мороз предложил другой вариант наказания для судьи.

«Не может иметь место ситуация, когда жалоба на судью только составлена, но не подана заявителем. Выходит так, что гражданин уже умер, но через десять месяцев после его смерти жалоба поступает в ВСП. В такой ситуации невозможно проверить, было ли реальное волеизъявление для подачи жалобы. В целом такую ​​жалобу вообще стоило оставить без рассмотрения. Но учитывая, что дисциплинарное дело уже рассмотрено, то считаю, что положительно характеризующийся в суде судья в дальнейшем не будет допускать эмоционального поведения. Таким образом, предлагаю привлечь судью к ответственности в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение 3 месяцев», - сообщил Николай Мороз.

В итоге более строгое предложение Алексея Мельника поддержали только два члена ВСП (Алексей Мельник и Олег Кандзюба), в то время как «против» проголосовали сразу десять членов Совета правосудия.

В свою очередь предложение Николая Мороза поддержали десять членов Совета правосудия, а «против» проголосовали только двое (Алексей Мельник и Олег Кандзюба).

Таким образом, судья Роман Шимчик смог сохранить должность судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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