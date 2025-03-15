Практика судов
  1. В мире

Мужчина заявил, что ему предлагали $2 млрд за молчание об инопланетянах

21:22, 15 марта 2025
Уфолог Стивен Грир утверждает, что за молчание об НЛО ему предлагали миллиарды.
Мужчина заявил, что ему предлагали $2 млрд за молчание об инопланетянах
Фото: Daily Star
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский уфолог Стивен Грир утверждает, что получил предложение в размере $2 миллиарда, чтобы прекратить публичные заявления о существовании инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

По его словам, деньги ему предлагал высокопоставленный чиновник правительства США, который якобы является одним из ведущих специалистов по исследованию НЛО. Грир считает, что это часть масштабной контрразведывательной операции, которую проводят ЦРУ и другие спецслужбы.

«В мае 1992 года он предложил мне лично $2 миллиарда, если я перестану заниматься тем, чем занимался. Мне было за 30, и как молодой врач, я подумал: ну что ж...», - заявил уфолог.

Он также вспомнил, что подобное давление испытывал еще в 90-х годах, в частности со стороны генерала Альберта Стабблбайна, возглавлявшего армейскую разведку США.

Однако ведущий подкаста, в котором Грир сделал это заявление, выразил сомнение в его правдивости. В ответ уфолог подчеркнул, что готов пройти проверку на детекторе лжи, а его жена может подтвердить его слова.

Генерал Стабблбайн, которого Грир упомянул в своих рассказах, умер в 2017 году, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию уже невозможно.

Ранее стало известно, что в ФБР могут сократить секретный отдел по изучению НЛО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НЛО

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дональд Трамп издал указ о защите федерального правительства от необоснованных судебных запретов ввиду исков активистских групп

Указ Трампа призван защитить федеральное правительство от необоснованных судебных запретов, инициированных активистскими организациями, отбирающих «благоприятные суды» для оспаривания правительственных решений.

Верховная Рада одобрила ограничения в закон о рекламе в отношении материалов, способствующих осведомленности о деятельности должностных лиц — членов политических партий

Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому освещение деятельности органов государственной власти по заказу не должно содержать информации, способствующей формированию и поддержанию осведомленности, интереса к определенной партии, должностному лицу как члену или лидеру партии, их программ.

Верховная Рада готовится принять закон о применении Нацгвардией дубинок, электрошокеров, водометов и других средств к нарушителям

Парламент урегулирует, когда и при каких условиях Нацгвардия применяет наручники, слезоточивый газ, электрошокеры, средства принудительной остановки авто, водометы и другие средства.

В Европарламенте вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Huawei

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, потрясшим Европарламент – идет речь о вознаграждениях за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи.

Комитет рекомендует Раде одобрить изменения в Гражданский кодекс по созданию и деятельности обществ с одним участником

Законопроект предлагает установить определенные запреты деятельности общества с единым участником, в частности запрет создания общества одним участником, который является единственным участником другого общества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Поплавська
    Оксана Поплавська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва