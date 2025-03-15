Мужчина заявил, что ему предлагали $2 млрд за молчание об инопланетянах

Уфолог Стивен Грир утверждает, что за молчание об НЛО ему предлагали миллиарды.

Фото: Daily Star

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Американский уфолог Стивен Грир утверждает, что получил предложение в размере $2 миллиарда, чтобы прекратить публичные заявления о существовании инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

По его словам, деньги ему предлагал высокопоставленный чиновник правительства США, который якобы является одним из ведущих специалистов по исследованию НЛО. Грир считает, что это часть масштабной контрразведывательной операции, которую проводят ЦРУ и другие спецслужбы.

«В мае 1992 года он предложил мне лично $2 миллиарда, если я перестану заниматься тем, чем занимался. Мне было за 30, и как молодой врач, я подумал: ну что ж...», - заявил уфолог.

Он также вспомнил, что подобное давление испытывал еще в 90-х годах, в частности со стороны генерала Альберта Стабблбайна, возглавлявшего армейскую разведку США.

Однако ведущий подкаста, в котором Грир сделал это заявление, выразил сомнение в его правдивости. В ответ уфолог подчеркнул, что готов пройти проверку на детекторе лжи, а его жена может подтвердить его слова.

Генерал Стабблбайн, которого Грир упомянул в своих рассказах, умер в 2017 году, поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию уже невозможно.

Ранее стало известно, что в ФБР могут сократить секретный отдел по изучению НЛО.

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