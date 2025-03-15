Судья КСУ Галина Юровская рассказала о гендерном равенстве в юридической сфере

Галина Юровская рассказала о ключевых аспектах гендерного равенства как фундаментальной конституционной ценности студентам КНУ.

Фото: КСУ

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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская встретилась со студентами Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Встреча состоялась в рамках празднования Международного дня женщин-судей, установленного ООН на 10 марта.

В ходе общения она рассмотрела ряд актуальных вопросов, связанных с гендерным равенством в юридической сфере, очертила вызовы, с которыми сталкиваются женщины в юридической профессии, и отметила пути их преодоления. Галина Юровская рассказала о своем опыте работы судьи, ответила на многочисленные вопросы, касающиеся адаптации законодательства к европейским стандартам, практики конституционных судов Европы, особенностей отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины, избрания председателя Суда.

Во время встречи судья рассмотрела вопрос равенства прав женщин и мужчин в контексте национального и международного законодательства. Она отметила, что равенство прав и возможностей воплощено в Конституции Украины, в частности в статьях 21 и 24, которые гарантируют незыблемость прав человека и равенство полов во всех сферах общественной жизни. Особое внимание судья уделила важности создания условий для обеспечения равной оплаты труда и охраны здоровья женщин.

Судья также подчеркнула важность международных стандартов в области прав человека, в частности Устава ООН, который утверждает равноправие мужчин и женщин, Европейской конвенции по правам человека, запрещающей дискриминацию, и Международного пакта о гражданских и политических правах, который обязывает государства обеспечивать равные возможности для всех граждан независимо от пола. Она напомнила, что согласно статье 3 этого Пакта государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов относительно бракосочетания, пребывания в браке и его расторжения.

Особое внимание судья уделила Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульской конвенции), которая была ратифицирована Украиной в 2022 году. Она подчеркнула, что этот документ является ключевым в борьбе с домашним насилием и предусматривает комплексные меры по защите пострадавших лиц, оказание им необходимой помощи и наказание виновных. В то же время судья отметила, что Украина ратифицировала Конвенцию с определенными оговорками, гарантирующими ее применение в соответствии с Конституцией и действующим законодательством.

Судья также отметила Указ Президента Украины от 26 июля 2005 года № 1135/2005, регламентирующий деятельность центральных и местных органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Кроме того, Галина Юровская обратила внимание на выводы Венецианской комиссии по совершенствованию порядка отбора судей Конституционного Суда Украины. Она подчеркнула, что одним из ключевых аспектов реформы должно стать соблюдение принципов гендерного равенства при конкурсном отборе судей. В этом контексте она напомнила о части шестой статьи 10-1 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», согласно которой конкурсная комиссия, Комитет и Совет судей Украины должны соблюдать требования Закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин».

Отдельно Галина Юровская рассказала о вызовах, с которыми сталкиваются женщины в юридической профессии. Она отметила, что женщины-юристы нередко сталкиваются с дискриминацией, предубеждением относительно их профессиональной компетентности, сложностью сочетания карьеры и личной жизни. Среди ключевых решений этих проблем судья выделила: необходимость четкого соблюдения законодательства о равенстве прав; введение гибкого графика работы и возможности работать на условиях неполного рабочего времени; развитие программ наставничества и профессиональной поддержки для женщин-юристов.

Судья отметила, что в 2024 году женщины составляли 56% всех юристов в Украине, причем 53% из них занимали руководящие должности. Она подчеркнула, что этот показатель является свидетельством значительного прогресса в обеспечении гендерного равенства в юридической сфере.

Судья также осветила вопросы обеспечения гендерного равенства и равных возможностей в деятельности Конституционного Суда Украины. Она отметила, что за время существования Конституционного Суда Украины в его состав было назначено 11 женщин, а сегодня Суд насчитывает 4 женщины и 7 мужчин, что отражает постепенное приближение к гендерному балансу.

В завершение судья отметила, что обеспечение гендерного равенства в судебной системе является неотъемлемым элементом верховенства права и справедливости. Она подчеркнула важность разнообразия взглядов среди судей, что способствует принятию более сбалансированных и беспристрастных решений. В своем выступлении она подчеркнула, что дальнейшее развитие гендерного равенства требует комплексного подхода, который включает совершенствование законодательной базы, усиление правовой защиты женщин и изменение общественных представлений о роли женщины в современном мире.

Студенты смогли услышать практические примеры и расширить свои знания в указанной сфере. Встреча судьи Конституционного Суда Украины со студентами стала источником ценного опыта и способствовала формированию правовой культуры среди молодежи.

Фото: КСУ

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