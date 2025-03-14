Практика судов
  1. Суд инфо
  2. / Видео

Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская рассказали о доступе в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве – видео

20:15, 14 марта 2025
Судьи Конституционного Суда приняли участие в лекции по доступу в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве.
Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская рассказали о доступе в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве – видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Состоялась онлайн-лекция на тему «Доступ в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве: анализ Решения Конституционного Суда Украины от 20 января 2025 года № 2-р(ІІ)/2025». Спикерами выступили судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Галина Юровская. Они подробно разъяснили основные положения упомянутого решения, принятого в деле по конституционной жалобе гражданина Петра Федоровича Конторского. Участники лекции имели возможность ознакомиться с ключевыми аспектами, касающимися обеспечения права на кассационный пересмотр по гражданским делам.

Судьи ознакомили с содержанием решения о том, какие предписания Закона Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674-VI стали предметом конституционного контроля, привели позиции Председателя Верховной Рады Украины, Председателя Верховного Суда, Министра юстиции Украины в этом деле, отдельные позиции Европейского суда по правам человека, конституционных судов европейских стран, которые Суд учел в решении, а также осветили юридические позиции, которые были сформулированы в нем, и которые Суд применил из предыдущих решений.

Как отметили судьи, заявитель в конституционной жалобе указывал, что на основании этого закона он должен был уплатить судебный сбор, который составлял большую часть его годового дохода, что сделало невозможным для него реализацию конституционного права на судебную защиту.

Исследовав содержание конституционной жалобы и материалы дела, Суд признал неконституционным отдельное предписание подпункта 7 пункта 1 части второй статьи 4 указанного закона, согласно которому за подачу в суд кассационной жалобы на решение суда, устанавливается судебный сбор в размере 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления.

Суд в решении отметил, что это предписание закона не соответствует принципу соразмерности, поскольку ограничивает доступ лица в Верховный Суд как суд кассационной инстанции по гражданским делам только из-за финансового вопроса.

В решении говорится о следующем:

  • уплата судебного сбора как одно из требований доступа в суд не противоречит сути права на судебную защиту; предписаниями закона может быть установлена обязанность по уплате судебного сбора, при этом эти предписания должны быть четкими и понятными по своему содержанию, иметь правомерную цель и соответствовать требованию соразмерности;
  • законодатель должен установить законом порядок определения ставки судебного сбора, на основании которого устанавливается соразмерный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы стороной гражданского дела;
  • в случае если на основании закона будет установлен неразумно высокий размер судебного сбора за подачу стороной гражданского дела кассационной жалобы, возможность реализации права на кассационное обжалование решения суда будет теоретической и иллюзорной.

Судьи подчеркнули, что реализация права на доступ в суд должна зависеть прежде всего от сути спора и других значимых обстоятельств, связанных с вопросами права по делу, и не должна зависеть от финансовых возможностей стороны юридического спора.

В то же время Суд в решении признал конституционной часть первую статьи 8 Закона Украины «О судебном сборе», согласно которой, учитывая имущественное положение стороны, суд может своим постановлением по ее ходатайству отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше чем до принятия судебного решения по делу при наличии условий, определенных в этой статье.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Европарламенте заявили, что коррупционный скандал с подкупом европарламентариев обнажает провал евроинституций в обеспечении добропорядочности

Главу Европарламента Роберту Метсолу обвинили в том, что она не провела реформы, чтобы избавиться от непрозрачности, которая способствует взяточничеству в структурах Евросоюза.

Членов ВККС вызвали на допросы в Государственное бюро расследований

Между тем, Алексей Омельян планирует и дальше работать на должности заместителя председателя ВККС.

Сам по себе отказ от получения повестки не является нарушением законодательства о мобилизации – апелляционный суд отменил штраф ТЦК

Также суд апелляционной инстанции дополнительно обратил внимание на невозможность установить вид повестки, на отказ от получения которой ссылался ТЦК, поскольку нормы действующего законодательства не содержат определения такого вида повестки, как «боевая».

На должность члена Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей будет объявлен новый конкурс

Этический совет не смог отобрать необходимое количество кандидатов для заполнения всех вакантных должностей членов Совета правосудия.

Владелец автомобиля, добровольно передавший его другому лицу, сам несет риск его утраты и впоследствии не сможет истребовать его у добросовестного приобретателя – Верховный Суд

Женщина передала свой автомобиль Mitsubishi Pajero по договору ссуды, а позже узнала, что он зарегистрирован на другое лицо – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду