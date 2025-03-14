Судьи КСУ Олег Первомайский и Галина Юровская рассказали о доступе в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве – видео

Судьи Конституционного Суда приняли участие в лекции по доступу в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве.

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Состоялась онлайн-лекция на тему «Доступ в суд кассационной инстанции в гражданском судопроизводстве: анализ Решения Конституционного Суда Украины от 20 января 2025 года № 2-р(ІІ)/2025». Спикерами выступили судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский и Галина Юровская. Они подробно разъяснили основные положения упомянутого решения, принятого в деле по конституционной жалобе гражданина Петра Федоровича Конторского. Участники лекции имели возможность ознакомиться с ключевыми аспектами, касающимися обеспечения права на кассационный пересмотр по гражданским делам.

Судьи ознакомили с содержанием решения о том, какие предписания Закона Украины «О судебном сборе» от 8 июля 2011 года № 3674-VI стали предметом конституционного контроля, привели позиции Председателя Верховной Рады Украины, Председателя Верховного Суда, Министра юстиции Украины в этом деле, отдельные позиции Европейского суда по правам человека, конституционных судов европейских стран, которые Суд учел в решении, а также осветили юридические позиции, которые были сформулированы в нем, и которые Суд применил из предыдущих решений.

Как отметили судьи, заявитель в конституционной жалобе указывал, что на основании этого закона он должен был уплатить судебный сбор, который составлял большую часть его годового дохода, что сделало невозможным для него реализацию конституционного права на судебную защиту.

Исследовав содержание конституционной жалобы и материалы дела, Суд признал неконституционным отдельное предписание подпункта 7 пункта 1 части второй статьи 4 указанного закона, согласно которому за подачу в суд кассационной жалобы на решение суда, устанавливается судебный сбор в размере 200 процентов ставки, подлежащей уплате при подаче искового заявления.

Суд в решении отметил, что это предписание закона не соответствует принципу соразмерности, поскольку ограничивает доступ лица в Верховный Суд как суд кассационной инстанции по гражданским делам только из-за финансового вопроса.

В решении говорится о следующем:

уплата судебного сбора как одно из требований доступа в суд не противоречит сути права на судебную защиту; предписаниями закона может быть установлена обязанность по уплате судебного сбора, при этом эти предписания должны быть четкими и понятными по своему содержанию, иметь правомерную цель и соответствовать требованию соразмерности;

законодатель должен установить законом порядок определения ставки судебного сбора, на основании которого устанавливается соразмерный размер судебного сбора за подачу кассационной жалобы стороной гражданского дела;

в случае если на основании закона будет установлен неразумно высокий размер судебного сбора за подачу стороной гражданского дела кассационной жалобы, возможность реализации права на кассационное обжалование решения суда будет теоретической и иллюзорной.

Судьи подчеркнули, что реализация права на доступ в суд должна зависеть прежде всего от сути спора и других значимых обстоятельств, связанных с вопросами права по делу, и не должна зависеть от финансовых возможностей стороны юридического спора.

В то же время Суд в решении признал конституционной часть первую статьи 8 Закона Украины «О судебном сборе», согласно которой, учитывая имущественное положение стороны, суд может своим постановлением по ее ходатайству отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора на определенный срок, но не дольше чем до принятия судебного решения по делу при наличии условий, определенных в этой статье.

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