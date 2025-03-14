В Генштабе опровергли информацию об «окружении» войск ВСУ на Курщине

ВСУ успешно сдерживают врага на Курском направлении – Генштаб.

Фото: ukr.radio

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Заявления о якобы «окружении» украинских подразделений противником на территории Курской области являются ложными и имеют целью политическое давление на Украину и ее союзников. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, назвав такие сообщения частью вражеской пропаганды.

По данным Генштаба, в течение последних суток ситуация в операционной зоне группировки войск «Курск» оставалась стабильной, без значительных изменений. Боевые действия продолжаются, а украинские защитники продолжают выполнять поставленные задачи. Силы обороны провели перегруппировку, заняли более выгодные позиции и успешно сдерживают наступательные попытки врага, нанося ему потери с использованием всех доступных видов вооружения.

С начала суток на Курском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений. Генштаб подчеркнул, что никаких угроз окружения украинских подразделений нет, а ситуация находится под контролем.

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