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Партнеры знают наши «красные линии», – Зеленский об обсуждении вопроса территорий с США

19:55, 14 марта 2025
По словам Президента, США все глубже понимают суть войны в Украине.
Партнеры знают наши «красные линии», – Зеленский об обсуждении вопроса территорий с США
Фото: Getty Images
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии поднимался вопрос оккупированных территорий, хотя он не входил в официальную повестку дня. Об этом пишет Укринформ.

По словам главы государства, тема территорий возникла в ходе дискуссий, что, по его мнению, демонстрирует все более глубокое понимание американской стороной сути войны в Украине. «В официальном документе, с которым вышли команды после встречи, вопрос территорий нет. Но это не значит, что этот вопрос не поднимался. Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть», - отметил Зеленский.

В качестве примера он вспомнил оккупированный Россией город Энергодар в Запорожской области. «Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС, - Ред.), а город - отдельно. Я считаю, что вопрос территорий - самый тяжелый после вопроса установления режима тишины», - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России, и эта позиция хорошо известна всем партнерам.

Ранее сообщалось, что во время переговоров в Саудовской Аравии делегации Украины и США обсуждали вопрос территориальных уступок, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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США Саудовская Аравия Владимир Зеленский оккупированные территории

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