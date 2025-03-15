Суддя КСУ Галина Юровська розповіла про гендерну рівність у юридичній сфері

Галина Юровська розповіла про ключові аспекти гендерної рівності як фундаментальної конституційної цінності студентам КНУ.

Фото: КСУ

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Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська зустрілася зі студентами Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зустріч відбулася в рамках відзначення Міжнародного дня жінок-суддів, встановленого ООН на 10 березня.

У ході спілкування вона розглянула низку актуальних питань, пов’язаних із гендерною рівністю у правничій сфері, окреслила виклики, з якими стикаються жінки в юридичній професії, та зазначила про шляхи їх подолання. Галина Юровська ⁠розповіла про свій досвід роботи судді, відповіла на численні питання, які стосувались адаптації законодавства до європейських стандартів, практики конституційних судів Європи, особливостей добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України, обрання голови Суду.

Під час зустрічі суддя розглянула питання рівності прав жінок і чоловіків у контексті національного та міжнародного законодавства. Вона наголосила на тому, що рівність прав і можливостей втілена в Конституції України, зокрема в статтях 21 та 24, які гарантують непорушність прав людини та рівність статей у всіх сферах суспільного життя. Особливу увагу суддя приділила важливості створення умов для забезпечення рівної оплати праці та охорони здоров’я жінок.

Суддя також підкреслила важливість міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема Статуту ООН, який утверджує рівноправність чоловіків і жінок, Європейської конвенції з прав людини, що забороняє дискримінацію, та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, який зобов’язує держави забезпечувати рівні можливості для всіх громадян незалежно від статі. Вона нагадала, що згідно зі статтею 3 цього Пакту держави-учасниці повинні вживати належних заходів для забезпечення рівності прав і обов’язків подружжя щодо одруження, перебування в шлюбі та його розірвання.

Окрему увагу суддя приділила Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульській конвенції), яка була ратифікована Україною у 2022 році. Вона підкреслила, що цей документ є ключовим у боротьбі з домашнім насильством і передбачає комплексні заходи щодо захисту постраждалих осіб, надання їм необхідної допомоги та покарання винних. Водночас суддя зазначила, що Україна ратифікувала Конвенцію з певними застереженнями, що гарантують її застосування відповідно до Конституції та чинного законодавства.

Суддя також зазначила про Указ Президента України від 26 липня 2005 року № 1135/2005, який регламентує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Крім того, Галина Юровська звернула увагу на висновки Венеційської комісії щодо вдосконалення порядку відбору суддів Конституційного Суду України. Вона підкреслила, що одним із ключових аспектів реформи має стати дотримання принципів гендерної рівності при конкурсному відборі суддів. У цьому контексті вона нагадала про частину шосту статті 10-1 Закону України «Про Конституційний Суд України», згідно з якою конкурсна комісія, Комітет та Рада суддів України повинні дотримуватися вимог Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Окремо Галина Юровська розповіла про виклики, з якими стикаються жінки в юридичній професії. Вона наголосила на тому, що жінки-юристи нерідко стикаються з дискримінацією, упередженням щодо їхньої професійної компетентності, складністю поєднання кар’єри та особистого життя. Серед ключових рішень цих проблем суддя виокремила: необхідність чіткого дотримання законодавства щодо рівності прав; запровадження гнучкого графіка роботи та можливості працювати на умовах неповного робочого часу; розвиток програм наставництва та професійної підтримки для жінок-юристів.

Суддя наголосила, що у 2024 році жінки становили 56% усіх юристів в Україні, причому 53% з них обіймали керівні посади. Вона підкреслила, що цей показник є свідченням значного прогресу в забезпеченні гендерної рівності у юридичній сфері.

Суддя також висвітлила питання забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей у діяльності Конституційного Суду України. Вона зазначила, що за час існування Конституційного Суду України до його складу було призначено 11 жінок, а на сьогодні Суд налічує 4 жінки та 7 чоловіків, що відображає поступове наближення до гендерного балансу.

На завершення суддя зазначила, що забезпечення гендерної рівності у судовій системі є невід’ємним елементом верховенства права та справедливості. Вона наголосила на важливості розмаїття поглядів серед суддів, що сприяє ухваленню більш збалансованих і неупереджених рішень. У своєму виступі вона підкреслила, що подальший розвиток гендерної рівності потребує комплексного підходу, який включає вдосконалення законодавчої бази, посилення правового захисту жінок та зміну суспільних уявлень щодо ролі жінки в сучасному світі.

Студенти змогли почути практичні приклади та розширити свої знання у зазначеній сфері. Зустріч судді Конституційного Суду України зі студентами стала джерелом цінного досвіду та сприяла формуванню правової культури серед молоді.

Фото: КСУ

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