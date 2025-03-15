Чоловік заявив, що йому пропонували $2 млрд за мовчання про інопланетян

Уфолог Стівен Грір стверджує, що за мовчання про НЛО йому пропонували мільярди.

Фото: Daily Star

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Американський уфолог Стівен Грір стверджує, що отримав пропозицію в розмірі $2 мільярди, аби припинити публічні заяви про існування інопланетян. Про це пише Daily Star.

За його словами, гроші йому пропонував високопоставлений чиновник уряду США, який нібито є одним із провідних спеціалістів із дослідження НЛО. Грір вважає, що це частина масштабної контррозвідувальної операції, яку проводять ЦРУ та інші спецслужби.

«У травні 1992 року він запропонував мені особисто $2 мільярди, якщо я перестану займатися тим, чим займався. Мені було за 30, і як молодий лікар, я подумав: ну що ж...», — заявив уфолог.

Він також згадав, що подібний тиск відчував ще в 90-х роках, зокрема з боку генерала Альберта Стабблбайна, який очолював армійську розвідку США.

Однак ведучий подкасту, в якому Грір зробив цю заяву, висловив сумнів у її правдивості. У відповідь уфолог наголосив, що готовий пройти перевірку на детекторі брехні, а його дружина може підтвердити його слова.

Генерал Стабблбайн, якого Грір згадав у своїх розповідях, помер у 2017 році, тож підтвердити або спростувати цю інформацію вже неможливо.

Раніше стало відомо, що у ФБР можуть скоротити секретний відділ з вивчення НЛО.

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