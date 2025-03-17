Не стримав емоцій та нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – суддя вибачився та зберіг посаду

Вища рада правосуддя не стала суворо карати суддю, який допустив неетичну поведінку, але все ж визнав провину.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

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Вища рада правосуддя 11 березня 2025 року у пленарному складі відмовилася звільнити суддю, який нецензурно висловився в судовому засіданні на адресу обвинуваченого після того, як громадянин відмовився визнавати провину у вчинені злочину.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 6 листопада 2024 року Друга дисциплінарна ВРП одноголосно вирішила звільнити суддю Жашківського райсуду Черкаської області Романа Шимчика.

До судді виникли претензії у зв’язку з його поведінкою під час розгляду кримінального провадження за обвинуваченням мешканця Черкаської області Василя Мельника, якого правоохоронні органи вважали винним у використанні завідомо підробленого документу (ч. 4 ст. 358 КК), а саме підробленого посвідчення водія.

Зазначена кримінальна справа розглядалася Романом Шимчиком з 2021 року.

17 листопада 2022 року Василь Мельник повідомив у судовому засіданні, що не визнає свою провину у вчиненні злочину.

Після цього суддя Роман Шимчик оголосив технічну перерву, попросив секретаря судового засідання «затиснути вуха», а потім почав нецензурно висловлюватися на адресу обвинуваченого.

Також Роман Шимчик почав вимагати від Василя Мельника, щоб той зізнався у скоєні правопорушення. Справа дійшла до того, що суддя навіть заявив обвинуваченому, що його треба побити.

Після вибуху емоцій, який тривав близько двох хвилин, суддя відновив судове засідання.

Цікаво, що Роман Шимчик швидко зрозумів, що наговорив зайвого та вибачився перед Василем Мельником та іншими учасниками судового процесу.

Оскільки сторони ніяких претензій до судді після інциденту не висловили, Роман Шимчик вважав інцидент вичерпаним.

Тим часом, у 2023 році Василь Мельник помер, відповідно, кримінальне провадження було закрите у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Аж раптом 1 липня 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшла скарга на поведінку судді Романа Шимчика, автором якої був зазначений вже покійний Василь Мельник.

Підстави для відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Романа Шимчика були підтверджені аудіо записом – на відповідному записі зафіксовані нецензурні висловлювання Романа Шимчика на адресу Василя Мельника, а також слова судді про необхідність побиття обвинуваченого.

Під час засідання дисциплінарної палати суддя повідомив, що був здивований тим, що дисциплінарна скарга Василя Мельника надійшла у 2024 році до Вищої ради правосуддя, адже сам обвинувачений помер.

Для того, щоб прояснити як таке могло статися, дисциплінарна палата вирішила допитати колишнього адвоката Василя Мельника – Сергія Євича, який був присутній у залі судового засідання 17 листопада 2022 року.

Сергій Євич розповів, що дисциплінарну скаргу стосовно поведінки судді Романа Шимчика він склав на прохання Василя Мельника ще після інциденту в судовому засіданні.

Втім, з не зовсім зрозумілих причин, скарга щодо судді у 2022 році до ВРП надіслана не була.

Лише у 2024 році текст скарги знайшли серед речей покійного його родичі, які попросили адвоката направити скаргу до Ради правосуддя.

У засіданні ВРП 11 березня суддя Роман Шимчик особистої участі вже не брав.

Доповідач-член Ради правосуддя Олексій Мельник, запропонував переглянути рішення дисциплінарної палати, врахувати позитивну характеристику Романа Шимчика та визнання ним своєї провини.

На думку члена ВРП суддя Роман Шимчик не заслуговує на звільнення, але заслуговує на відсторонення протягом двох місяців від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді з одночасним направленням до Національної школи суддів для проходження курсу підвищення кваліфікації за програмою «суддівська етика та доброчесність» і подальшим кваліфікаційним оцінюванням на відповідність займаній посаді.

Однак член ВРП Микола Мороз запропонував інший варіант покарання для судді.

«Не може мати місце ситуація, коли скарга на суддю лише складена, а не подана скаржником. Виходить так, що громадянин вже помер, але через десять місяців після його смерті скарга надходить до ВРП. В такий ситуації неможливо перевірити, чи було справжнє волевиявлення на подання скарги. В цілому, таку скаргу взагалі варто було залишити без розгляду. Але враховуючи, що дисциплінарна справа вже розглянута, то вважаю, що суддя, який позитивно характеризується в суді, надалі не буде припускатися емоційної поведінки. Відтак, пропоную притягнути суддю до відповідальності у виді суворої догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом 3 місяців», - повідомив Микола Мороз.

У підсумку, більш сувору пропозицію Олексія Мельника підтримали тільки два члени ВРП (Олексій Мельник та Олег Кандзюба), тоді як «проти» проголосували одразу десять членів Ради правосуддя.

У свою чергу, пропозицію Миколи Мороза підтримали десять членів Ради правосуддя, а «проти» проголосували лише двоє (Олексій Мельник та Олег Кандзюба).

Відтак, суддя Роман Шимчик зміг зберегти посаду судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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