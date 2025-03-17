Михеила Саакашвили приговорили еще к 4,5 годам тюрьмы за незаконное пересечение границы

Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в страну.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщил грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Нынешний приговор стал уже четвертым по счету для Саакашвили. Сам Саакашвили в заседании не участвовал.

Речь идет о пересечении государственной границы осенью 2021 года, когда он тайно вернулся в страну после восьми лет отсутствия.

Напомним, что на днях Саакашвили к 9 годам лишения свободы за растрату 9 миллионов лари бюджетных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.