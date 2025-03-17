Міхеіла Саакашвілі засудили ще до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону

Суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону восени 2021 року, коли він таємно повернувся до країни.

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Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до 4,5 років ув'язнення за незаконне перетинання кордону у 2021 році. Про це повідомив грузинський телеканал "ТВ Пірвелі".

Цьогорічний вирок став уже четвертим для Саакашвілі. Сам Саакашвілі у засіданні не брав участі.

Йдеться про перетин державного кордону восени 2021 року, коли він таємно повернувся до країни після восьми років відсутності.

Нагадаємо, що днями Саакашвілі до 9 років позбавлення волі за розтрату 9 мільйонів ларі бюджетних коштів.

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