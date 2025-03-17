Нацбанк изменил порядок осуществления безналичных расчетов

Внесены изменения в порядок зачисления средств и исполнения арестов.

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Национальный банк уточнил порядок осуществления безналичных расчетов в национальной валюте пользователей платежных услуг.

Целью является постепенная имплементация в законодательство Украины норм Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС), который устанавливает технические и коммерческие требования к кредитовым переводам и прямому дебету, а также улучшение нормативного регулирования вопросов осуществления безналичных расчетов в Украине.

В связи с этим Национальный банк, в частности:

• уточнил реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем;

• обязал поставщика платежных услуг предоставлять плательщику информацию, подтверждающую принятие к выполнению платежной инструкции;

• урегулировал вопрос о предоставлении поставщиком платежных услуг получателю информации о зачислении средств на его счет после каждого такого зачисления;

• установил перечень обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной за плательщика его поставщиком платежных услуг;

• разграничил реквизиты платежной инструкции, которую оформляют государственный / частный исполнитель и Государственная налоговая служба Украины;

• исключил реквизит «печать» из перечня обязательных реквизитов платежной инструкции, оформленной взыскателем в электронной форме. Вместо этого предусмотрел заверение оттиском печати подписи взыскателя в платежной инструкции, оформленной в бумажной форме;

• уточнил норму проверки реквизитов плательщика его поставщиком платежных услуг в платежной инструкции взыскателя.

В НБУ напомнили, что на сегодняшний день законодательством Украины предусмотрена возможность применения поставщиком платежных услуг к счетам клиентов процедуры изменения счета (закрытие «старых» счетов и открытие «новых») в связи, например, с изменением правил бухгалтерского учета, проведением реорганизации (слияние, присоединение и т. д.), либо закрытием счета по инициативе поставщика платежных услуг или пользователя в предусмотренных законодательством случаях.

Кроме того, такая процедура возможна и в случае, если средства на счете находятся под арестом, поскольку арест, как известно, накладывается на средства должника, а не на сам счет.

Поэтому Национальный банк в ответ на запросы отдельных банков урегулировал вопрос выполнения поставщиком платежных услуг платежной инструкции взыскателя в указанных случаях.

Вместе с тем, как и ранее, изменение счета или его закрытие никоим образом не влияет на обязанность выполнения поставщиком платежных услуг требований постановлений государственного или частного исполнителя об аресте средств должника, а также платежных инструкций на принудительное списание (взыскание) средств с его счета.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении НБУ, которое вступило в силу с 15 марта.

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