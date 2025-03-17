Великобритания готова развернуть войска в Украине на неопределенный срок – The Times

Великобритания готова отправить военных в Украину в рамках «коалиции желающих».

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Великобритания готова развернуть свой военный контингент на территории Украины в рамках «коалиции желающих» и оставаться там столько, сколько потребуется. Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

По словам собеседника издания, британское присутствие в Украине будет бессрочным.

«Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах... Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», - отметил источник.

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