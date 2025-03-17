Как подать декларацию о доходах за 2024 год — разъяснение налоговой

Налоговая служба в Киевской области напоминает, что в Украине идет декларационная кампания-2025. Физические лица, получавшие доходы, с которых не был уплачен налог, обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах и самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.
Подать декларацию можно одним из трех способов:
Для этого нужно:
- иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) – подробный алгоритм получения по ссылке;
- доступ в Интернет.
Заполнить декларацию можно через:
Следует отметить, что Сервисы ГНС частично автоматически заполняют декларации на основе:
Это значительно упрощает процесс и уменьшает риск ошибок.
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