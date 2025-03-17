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Как подать декларацию о доходах за 2024 год — разъяснение налоговой

13:55, 17 марта 2025
Подать декларацию можно одним из трех способов.
Как подать декларацию о доходах за 2024 год — разъяснение налоговой
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Налоговая служба в Киевской области напоминает, что в Украине идет декларационная кампания-2025. Физические лица, получавшие доходы, с которых не был уплачен налог, обязаны подать декларацию об имущественном положении и доходах и самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Подать декларацию можно одним из трех способов:

  1. Лично или через уполномоченное лицо в территориальном органе ГНС.
  2. По почте с уведомлением о вручении и описанием вложения (отправлять не позднее чем за 5 дней до истечения срока подачи).
  3. В электронной форме через сервисы ДПС является наиболее удобным вариантом.Электронное декларирование значительно упрощает процесс и экономит время.

Для этого нужно:

- иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) – подробный алгоритм получения по ссылке;

- доступ в Интернет.

Заполнить декларацию можно через:

  • Электронный кабинет плательщика – подробная видеоинструкция на сайте ГНС Украины;
  • Мобильное приложение «Моя налоговая» 

Следует отметить, что Сервисы ГНС частично автоматически заполняют декларации на основе:

  • учетных данных плательщика;
  • сведений о доходах из Государственного реестра физических лиц;
  • информации об объектах недвижимого и движимого имущества.

Это значительно упрощает процесс и уменьшает риск ошибок.

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декларация налоговая

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