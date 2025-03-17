Як подати декларацію про доходи за 2024 рік — роз‘яснення податкової

Податкова служба у Київській області нагадує, що в Україні триває деклараційна кампанія-2025. Фізичні особи, які отримували доходи, з яких не було сплачено податок, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір. Це передбачено Податковим кодексом України.
Подати декларацію можна одним із трьох способів:
Електронне декларування значно спрощує процес та заощаджує час. Для цього потрібно:
Заповнити декларацію можна через:
Слід зазначити, що Сервіси ДПС частково автоматично заповнюють декларації на основі:
Це значно спрощує процес та зменшує ризик помилок.
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