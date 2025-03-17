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Як подати декларацію про доходи за 2024 рік — роз‘яснення податкової

13:55, 17 березня 2025
Подати декларацію можна одним із трьох способів.
Як подати декларацію про доходи за 2024 рік — роз‘яснення податкової
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Податкова служба у Київській області нагадує, що в Україні триває деклараційна кампанія-2025. Фізичні особи, які отримували доходи, з яких не було сплачено податок, зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовий збір. Це передбачено Податковим кодексом України.

Подати декларацію можна одним із трьох способів:

  • Особисто або через уповноважену особу у територіальному органі ДПС.
  • Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (надсилати не пізніше ніж за 5 днів до завершення строку подання).
  • В електронній формі через сервіси ДПС, що є найбільш зручним варіантом.

Електронне декларування значно спрощує процес та заощаджує час. Для цього потрібно:

  • мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) – детальний алгоритм отримання за посиланням;
  • доступ до мережі Інтернет.

Заповнити декларацію можна через:

  • Електронний кабінет платника – детальна відеоінструкція на сайті ДПС України;
  • Мобільний застосунок «Моя податкова»

Слід зазначити, що Сервіси ДПС частково автоматично заповнюють декларації на основі:

  • облікових даних платника;
  • відомостей про доходи з Державного реєстру фізичних осіб;
  • інформації про об’єкти нерухомого та рухомого майна.

Це значно спрощує процес та зменшує ризик помилок.

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декларація податкова

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