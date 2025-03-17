Велика Британія готова розгорнути війська в Україні на невизначений термін – The Times

Велика Британія готова відправити військових до України в рамках «коаліції охочих».

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Велика Британія готова розгорнути свій військовий контингент на території України в рамках «коаліції охочих» і залишатися там стільки, скільки буде потрібно. Про це повідомляє The Times із посиланням на високопоставлене джерело в уряді.

За словами співрозмовника видання, британська присутність в Україні буде безстроковою.

«Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки… Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії», – зазначило джерело.

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