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Нацбанк змінив порядок здійснення безготівкових розрахунків

10:25, 17 березня 2025
Внесено зміни до порядку зарахування коштів і виконання арештів.
Нацбанк змінив порядок здійснення безготівкових розрахунків
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Національний банк уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті користувачів платіжних послуг.

Метою є поступова імплементація в законодавство України норм Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС), що встановлює технічні та комерційні вимоги до кредитових переказів та прямого дебету, а також поліпшення нормативного врегулювання питань здійснення безготівкових розрахунків в Україні.

У зв’язку з цим Національний банк, зокрема:

  • уточнив реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;
  • зобов’язав надавача платіжних послуг надавати платнику інформацію, що підтверджує прийняття до виконання платіжної інструкції;
  • урегулював питання щодо надання надавачем платіжних послуг отримувачу інформації про зарахування коштів на його рахунок після кожного такого зарахування;
  • встановив перелік обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої за платника його надавачем платіжних послуг;
  • розмежував реквізити платіжної інструкції, яку оформляє державний / приватний виконавець та Державна податкова служба України;
  • виключив реквізит «печатка» із переліку обов’язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої стягувачем в електронній формі. Натомість передбачив засвідчення відбитком печатки підпису стягувача в платіжній інструкції, оформленій у паперовій формі;
  • уточнив норму щодо перевірки реквізитів платника його надавачем платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.

У НБУ нагадали, що станом на сьогодні законодавством України передбачена можливість застосування надавачем платіжних послуг до рахунків клієнтів процедури зміни рахунку (закрити «старі» рахунки і відкрити «нові») у зв’язку, наприклад, зі зміною правил бухгалтерського обліку чи проведенням реорганізації (злиття, приєднання тощо) або закриттям рахунку за ініціативою надавача платіжних послуг чи користувача у визначених законодавством випадках.

Крім того, така процедура можлива також і у випадку, коли кошти на рахунку перебувають під арештом, оскільки арешт, як відомо, накладається на кошти боржника, а не на сам рахунок.

Тому Національний банк у відповідь на запити окремих банків урегулював питання щодо виконання надавачем платіжних послуг платіжної інструкції стягувача в зазначених випадках.

Водночас, як і раніше, зміна рахунку чи його закриття ніяк не впливає на обов’язок виконання надавачем платіжних послуг вимог постанов державного чи приватного виконавця про арешт коштів боржника та платіжних інструкцій на примусове списання (стягнення) коштів із рахунку боржника.

Відповідні норми містить постанова НБУ, що набрала чинності з 15 березня.

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