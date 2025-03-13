Четверо мужчин на надувной лодке пытались добраться до Румынии через Черное море, фото

Организовал «морское турне» для военнообязанных 47-летний житель Одессы, который просил за это 3400 долларов с каждого.

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В Одесской области пограничники задержали мужчин, которые на надувной лодке пытались через Черное море добраться до Румынии. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Организовал нелегальное «путешествие» для четырех военнообязанных 47-летний житель Одессы.

Как выяснилось, четверо мужчин нашли своего «туроператора» через знакомых.

«Чтобы завоевать доверие клиентов, злоумышленник выдавал себя за одного из сотрудников правоохранительных органов и заверил их, что имеет надежные каналы для незаконного выезда за границу морем», — отметили в ГПСУ.

За «морской тур» фигурант просил 3400 долларов с каждого мужчины.

Делец гарантировал не только переправку, но и полный пакет услуг: обеспечение укомплектованной резиновой моторной лодкой с запасом топлива, электронными картами, GPS-трекерами, тщательно разработанным маршрутом, а также поддельными военно-учетными документами.

Однако четверых «туристов» заметили в нескольких милях от берега, и попытка незаконного пересечения границы завершилась задержанием.

Во время санкционированных обысков в домовладениях и автомобилях организатора были изъяты денежные средства и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Организатору «тура» объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК Украины, и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Мужчин, которые пытались незаконно покинуть территорию Украины, привлекли к административной ответственности.

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