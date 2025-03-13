Google запускает новую модель роботов Gemini для создания универсальных и умных роботов

Google DeepMind анонсировала новую модель робототехники Gemini Robotics, разработанную на основе Gemini 2.0. Компания утверждает, что эта технология станет основой для создания нового поколения полезных роботов, способных упрощать управление и выполнение задач.
Модель имеет целью улучшить роботов, придавая им три основные характеристики: универсальность, интерактивность и ловкость. Универсальность позволяет роботам адаптироваться к новым ситуациям, даже тем, которые не были предусмотрены во время их обучения. Интерактивность обеспечивает способность реагировать на людей и окружающую среду, а ловкость позволяет выполнять точные движения, требующие мелкой моторики.
Одним из примеров успешного применения этой модели является робот ALOHA 2, который способен складывать оригами и закрывать пакеты Ziploc. Кроме того, ALOHA 2 может понимать инструкции, которые даются на естественном языке.
DeepMind также представила модель Gemini Robotics-ER (воплощенный разум), которая позволяет робототехникам запускать собственные программы, используя мощные возможности рассуждений Gemini. Система пока доступна для тестирования «доверенным пользователям», включая дочернюю компанию Google, Boston Dynamics.
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