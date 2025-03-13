Практика судов
  1. В мире

Google запускает новую модель роботов Gemini для создания универсальных и умных роботов

16:34, 13 марта 2025
Google анонсирует роботов будущего с универсальностью, интерактивностью и ловкостью.
Google запускает новую модель роботов Gemini для создания универсальных и умных роботов
Фото: blog.google
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Google DeepMind анонсировала новую модель робототехники Gemini Robotics, разработанную на основе Gemini 2.0. Компания утверждает, что эта технология станет основой для создания нового поколения полезных роботов, способных упрощать управление и выполнение задач.

Модель имеет целью улучшить роботов, придавая им три основные характеристики: универсальность, интерактивность и ловкость. Универсальность позволяет роботам адаптироваться к новым ситуациям, даже тем, которые не были предусмотрены во время их обучения. Интерактивность обеспечивает способность реагировать на людей и окружающую среду, а ловкость позволяет выполнять точные движения, требующие мелкой моторики.

Одним из примеров успешного применения этой модели является робот ALOHA 2, который способен складывать оригами и закрывать пакеты Ziploc. Кроме того, ALOHA 2 может понимать инструкции, которые даются на естественном языке.

DeepMind также представила модель Gemini Robotics-ER (воплощенный разум), которая позволяет робототехникам запускать собственные программы, используя мощные возможности рассуждений Gemini. Система пока доступна для тестирования «доверенным пользователям», включая дочернюю компанию Google, Boston Dynamics.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям возле Дома профсоюзов в Одессе: «Оно демонстрирует системные проблемы, сформировавшиеся за годы предыдущей власти»

Минюст отметил, что в деле о трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе «ЕСПЧ учел сложность ситуации для только что сформированного правительства Украины, которое унаследовало силовые структуры с встроенными агентами влияния».

В Европарламенте вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Huawei

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, потрясшим Европарламент – идет речь о вознаграждениях за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи.

ЕСПЧ постановил, что украинские власти не приняли необходимые меры, чтобы предотвратить насилие возле одесского Дома профсоюзов в мае 2014 года

Украина проиграла в ЕСПЧ дело – Суд постановил, что власти не сделали всего, что можно было разумно от них ожидать, чтобы предотвратить насилие в Одессе 2 мая 2014 года, остановить это насилие после его начала, обеспечить своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в ловушке во время пожара, а также инициировать и провести эффективное расследование этих событий.

В Верховной Раде засекретили данные о заграничных поездках главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина — документ

Информация об источниках финансирования заграничных визитов главы комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина является служебной информацией, указали в Верховной Раде.

Совет Европы принял международную конвенцию о защите адвокатов

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиванию, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательству.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики