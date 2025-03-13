Google запускает новую модель роботов Gemini для создания универсальных и умных роботов

Google анонсирует роботов будущего с универсальностью, интерактивностью и ловкостью.

Фото: blog.google

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Google DeepMind анонсировала новую модель робототехники Gemini Robotics, разработанную на основе Gemini 2.0. Компания утверждает, что эта технология станет основой для создания нового поколения полезных роботов, способных упрощать управление и выполнение задач.

Модель имеет целью улучшить роботов, придавая им три основные характеристики: универсальность, интерактивность и ловкость. Универсальность позволяет роботам адаптироваться к новым ситуациям, даже тем, которые не были предусмотрены во время их обучения. Интерактивность обеспечивает способность реагировать на людей и окружающую среду, а ловкость позволяет выполнять точные движения, требующие мелкой моторики.

Одним из примеров успешного применения этой модели является робот ALOHA 2, который способен складывать оригами и закрывать пакеты Ziploc. Кроме того, ALOHA 2 может понимать инструкции, которые даются на естественном языке.

DeepMind также представила модель Gemini Robotics-ER (воплощенный разум), которая позволяет робототехникам запускать собственные программы, используя мощные возможности рассуждений Gemini. Система пока доступна для тестирования «доверенным пользователям», включая дочернюю компанию Google, Boston Dynamics.

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