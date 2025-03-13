Google запускає нову модель роботів Gemini для створення універсальних і розумних роботів

Google анонсує роботів майбутнього з універсальністю, інтерактивністю та спритністю.

Фото: blog.google

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Google DeepMind анонсувала нову модель робототехніки Gemini Robotics, розроблену на основі Gemini 2.0. Компанія стверджує, що ця технологія стане основою для створення нового покоління корисних роботів, здатних спрощувати управління та виконання завдань.

Модель має на меті покращити роботів, надаючи їм три основні характеристики: універсальність, інтерактивність та спритність. Універсальність дозволяє роботам адаптуватися до нових ситуацій, навіть тих, які не були передбачені під час їх навчання. Інтерактивність забезпечує здатність реагувати на людей і навколишнє середовище, а спритність дозволяє виконувати точні рухи, що вимагають дрібної моторики.

Одним з прикладів успішного застосування цієї моделі є робот ALOHA 2, який здатний складати оригамі та закривати пакети Ziploc. Крім того, ALOHA 2 може розуміти інструкції, які даються природною мовою.

DeepMind також представила модель Gemini Robotics-ER (втілений розум), яка дозволяє робототехнікам запускати власні програми, використовуючи потужні можливості міркувань Gemini. Система наразі доступна для тестування «довіреним користувачам», включаючи дочірню компанію Google, Boston Dynamics.

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