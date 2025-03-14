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В ГНС ответили, является ли базой начисления ЕСВ сумма выходного пособия работнику при увольнении

08:32, 14 марта 2025
Сумма выходного пособия, начисленная работнику при увольнении, не является базой начисления единого взноса.
В ГНС ответили, является ли базой начисления ЕСВ сумма выходного пособия работнику при увольнении
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Сумма выходного пособия, начисленная работодателем наемному работнику при его увольнении, не является базой начисления единого взноса. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на иных условиях, предусмотренных законодательством, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «О оплате труда» (п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»).

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам при начислении единого взноса, предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 № 5.

Пунктом 3.8 разд. 3 Инструкции № 5 определено, что суммы выходного пособия при прекращении трудового договора входят в другие выплаты, не относящиеся к фонду оплаты труда.

Таким образом, сумма выходного пособия, начисленная работодателем наемному работнику при его увольнении, не является базой начисления единого взноса.

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