Чоловіка, який вбив доньку ножем в серце та намагався вбити сина, відправили за ґрати

Чоловік вчинив напад на своїх дітей, 16-річну доньку та 12-річного сина, через помсту колишній дружині, яка перебувала за кордоном.

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Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок суду, яким чоловіка визнано винним в умисному вбивстві доньки та замаху на вбивство малолітнього сина. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі та зобов’язав стягнути з нього на користь потерпілих 1 млн. 215 тис. гривень моральної шкоди.

У суді прокурори довели, що у травні 2023 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчинив напад на своїх дітей, 16-річну доньку та 12-річного сина, через помсту колишній дружині, яка перебувала за кордоном. Внаслідок нападу донька загинула від смертельного ножового поранення в серце, а син врятувався, викликавши правоохоронців.

Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника обвинуваченого, а покарання, призначене судом першої інстанції – без змін.

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