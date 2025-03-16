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Мужчину, который убил дочь ножом в сердце и пытался убить сына, отправили за решетку

22:57, 16 марта 2025
Мужчина напал на своих детей — 16-летнюю дочь и 12-летнего сына — из мести бывшей жене, которая находилась за границей.
Мужчину, который убил дочь ножом в сердце и пытался убить сына, отправили за решетку
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Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор суда, которым мужчину признали виновным в умышленном убийстве дочери и покушении на убийство малолетнего сына. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы и обязал взыскать с него 1 млн 215 тыс. гривен морального ущерба в пользу потерпевших.

В суде прокуроры доказали, что в мае 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своих детей — 16-летнюю дочь и 12-летнего сына, из мести бывшей жене, которая находилась за границей.

В результате нападения дочь погибла от смертельного ножевого ранения в сердце, а сын спасся, вызвав правоохранителей.

Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника обвиняемого, а наказание, назначенное судом первой инстанции, без изменений.

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