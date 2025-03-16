У Мін’юсті нагадали порядок та підстави виключення особи з Єдиного реєстру боржників

Постанова про виключення відомостей про боржника з ЄРБ виноситься державним виконавцем органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем, яким виконавчий документ повернуто стягувачу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало порядок та підстави виключення особи з Єдиного реєстру боржників.

Єдиний реєстр боржників (ЄРБ) – це публічна база даних, що містить інформацію про осіб із невиконаними майновими зобов’язаннями. Реєстр є частиною автоматизованої системи виконавчого провадження та працює у режимі реального часу. Дані з нього доступні на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України (https://erb.minjust.gov.ua), що унеможливлює приховування боргів і сприяє запобіганню незаконному відчуженню майна.

Підстави для виключення боржника з реєстру визначені частиною 7 статті 9 Закону України "Про виконавче провадження". Відомості анулюються одночасно з винесенням постанови про:

– закінчення виконавчого провадження;

– повернення виконавчого документа стягувачу (за підставами, передбаченими пунктами 1, 3, 11 частини 1 статті 37 цього Закону);

– повернення виконавчого документа до суду (стаття 38 цього Закону);

– встановлення відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.

Порядок виключення даних регламентується Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження (наказ Мін’юсту №2432/5 від 05.08.2016). Система автоматично виключає інформацію про боржника після винесення постанови:

про закінчення виконавчого провадження;

про повернення виконавчого документа стягувачу;

про скасування заходів примусового виконання за виконавчими документами щодо стягнення періодичних платежів;

про виключення даних боржника з ЄРБ.

Якщо борг погашено, виконавець зобов’язаний видати постанову про скасування заходів примусового виконання.

Відповідно до Інструкції з організації примусового виконання рішень (наказ Мін’юсту №512/5 від 02.04.2012 зі змінами), існують додаткові випадки виключення боржника з ЄРБ. Так, відповідно до пункту 23 розділу ІІІ Інструкції визначено, що за виконавчим провадженням, виконавчий документ за яким повернуто стягувачу, відомості про боржника виключаються з ЄРБ без винесення постанови про відновлення виконавчого провадження на підставі постанови про виключення відомостей про боржника з ЄРБ.

Постанова про виключення відомостей про боржника з ЄРБ виноситься державним виконавцем органу державної виконавчої служби або приватним виконавцем, яким виконавчий документ повернуто стягувачу, за заявою боржника у разі, якщо:

– виконавче провадження за повторним пред’явленням виконавчого документа вже закінчено (ч. 1 ст. 39 Закону) та боржник сплатив витрати, понесені під час виконання, крім випадків повернення документа приватним виконавцем, діяльність якого припинена;

– після повернення виконавчого документа стягувачу на рахунок органу ДВС або приватного виконавця надійшли кошти для повного погашення заборгованості;

– після повернення виконавчого документа стягувачу наявні обставини, визначені частиною першою статті 39 Закону (крім випадків, коли виконавчий документ перебуває на примусовому виконанні), а також за умови сплати боржником витрат виконавчого провадження, здійснених під час виконавчого провадження, у якому виконавчий документ повернуто стягувачу (крім випадків, коли виконавчий документ повернуто приватним виконавцем, діяльність якого припинена), та виконавчого збору, який підлягав стягненню у цьому виконавчому провадженні (крім випадків, коли відповідно до статті 27 Закону виконавчий збір стягненню не підлягає);

– є рішення суду про виключення інформації про боржника з реєстру.

У разі зупинення чи припинення діяльності приватного виконавця або органу державної виконавчої служби їхні повноваження переходять до відповідних правонаступників або визначених Мін’юстом органів.

Якщо виконавче провадження велося в органі державної виконавчої служби, який знаходиться на території, де тривають бойові дії або вона тимчасово окупована, постанова про виключення з реєстру виноситься державним виконавцем органу ДВС, визначеного Міністерством юстиції України.

У разі припинення діяльності приватного виконавця, на виконанні у якого перебував виконавчий документ, повернутий стягувачу, постанова про виключення відомостей про боржника з ЄРБ виноситься тимчасовим приватним виконавцем, а в разі його відсутності - відділом примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень, компетенція якого поширюється на територію виконавчого округу приватного виконавця, діяльність якого припинена.

Коли виконавче провадження перебувало на виконанні у приватного виконавця, який змінив виконавчий округ, постанова про включення відомостей про боржника з ЄРБ виноситься відділом примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень, компетенція якого поширюється на територію виконавчого округу, в якому перебував офіс такого приватного виконавця.

До заяви про виключення відомостей додається документ або копія документа, що підтверджує наявність підстави для винесення постанови.

Постанова про включення відомостей з ЄРБ має бути винесена не пізніше наступного робочого дня після отримання підтвердження наявності відповідних відомостей.

У випадках, коли виконавче провадження, за яким подано заяву про виключення, воно було знищено через завершення строку зберігання, або якщо перебувало у приватного виконавця, діяльність якого припинена виконавцем або змінюється у виконавчому окрузі, виконавець зобов’язаний вжити заходів для відновлення матеріалів провадження за допомогою даних автоматизованих систем та іншої документації, зокрема інформації, отриманої від учасників виконавчого провадження.

Своєчасне подання заяви до виконавчої служби або приватного виконавця допоможе уникнути зайвих фінансових та юридичних ускладнень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.