В Минюсте напомнили порядок и основания исключения лица из Единого реестра должников

Постановление об исключении сведений о должнике из ЕРБ выносится государственным исполнителем органа государственной исполнительной службы или частным исполнителем, которым исполнительный документ возвращен взыскателю.

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило порядок и основания исключения лица из Единого реестра должников.

Единый реестр должников (ЕРД) – это публичная база данных, содержащая информацию о лицах с невыполненными имущественными обязательствами. Реестр является частью автоматизированной системы исполнительного производства и работает в режиме реального времени. Данные из него доступны на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины, что делает невозможным сокрытие долгов и способствует предотвращению незаконного отчуждения имущества.

Основания для исключения должника из реестра определены частью 7 статьи 9 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Сведения аннулируются одновременно с вынесением постановления о:

– окончании исполнительного производства;

– возвращении исполнительного документа взыскателю (по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 11 части 1 статьи 37 этого Закона);

– возвращении исполнительного документа в суд (статья 38 этого Закона);

– установлении отсутствия задолженности по исполнительным документам о взыскании периодических платежей.

Порядок исключения данных регулируется Положением об автоматизированной системе исполнительного производства (приказ Минюста №2432/5 от 05.08.2016). Система автоматически исключает информацию о должнике после вынесения постановления:

об окончании исполнительного производства;

о возвращении исполнительного документа взыскателю;

об отмене мер принудительного исполнения по исполнительным документам о взыскании периодических платежей;

об исключении данных должника из ЕРД.

Если долг погашен, исполнитель обязан выдать постановление об отмене мер принудительного исполнения.

Согласно Инструкции по организации принудительного исполнения решений (приказ Минюста №512/5 от 02.04.2012 с изменениями), существуют дополнительные случаи исключения должника из ЕРД. Так, согласно пункту 23 раздела III Инструкции установлено, что по исполнительному производству, исполнительный документ по которому возвращен взыскателю, сведения о должнике исключаются из ЕРД без вынесения постановления о возобновлении исполнительного производства на основании постановления об исключении сведений о должнике из ЕРД.

Постановление об исключении сведений о должнике из ЕРД выносится государственным исполнителем органа государственной исполнительной службы или частным исполнителем, которому исполнительный документ возвращен взыскателю, по заявлению должника в случае, если:

– исполнительное производство по повторному предъявлению исполнительного документа уже окончено (ч. 1 ст. 39 Закона) и должник оплатил расходы, понесенные во время исполнения, кроме случаев возвращения документа частным исполнителем, деятельность которого прекращена;

– после возвращения исполнительного документа взыскателю на счет органа ГИС или частного исполнителя поступили средства для полного погашения задолженности;

– после возвращения исполнительного документа взыскателю имеются обстоятельства, определенные частью первой статьи 39 Закона (кроме случаев, когда исполнительный документ находится на принудительном исполнении), а также при условии оплаты должником расходов исполнительного производства, произведенных во время исполнительного производства, в котором исполнительный документ возвращен взыскателю (кроме случаев, когда исполнительный документ возвращен частным исполнителем, деятельность которого прекращена), и исполнительского сбора, подлежащего взысканию в этом исполнительном производстве (кроме случаев, когда в соответствии со статьей 27 Закона исполнительский сбор взысканию не подлежит);

– есть решение суда об исключении информации о должнике из реестра.

В случае приостановления или прекращения деятельности частного исполнителя или органа государственной исполнительной службы их полномочия переходят к соответствующим правопреемникам или органам, определенным Минюстом.

Если исполнительное производство велось в органе государственной исполнительной службы, который находится на территории, где ведутся боевые действия или она временно оккупирована, постановление об исключении из реестра выносится государственным исполнителем органа ГИС, определенного Министерством юстиции Украины.

В случае прекращения деятельности частного исполнителя, у которого на исполнении находился исполнительный документ, возвращенный взыскателю, постановление об исключении сведений о должнике из ЕРД выносится временным частным исполнителем, а при его отсутствии – отделом принудительного исполнения решений управления обеспечения принудительного исполнения решений, компетенция которого распространяется на территорию исполнительного округа частного исполнителя, деятельность которого прекращена.

Когда исполнительное производство находилось на исполнении у частного исполнителя, сменившего исполнительный округ, постановление об исключении сведений о должнике из ЕРД выносится отделом принудительного исполнения решений управления обеспечения принудительного исполнения решений, компетенция которого распространяется на территорию исполнительного округа, в котором находился офис такого частного исполнителя.

К заявлению об исключении сведений прилагается документ или копия документа, подтверждающая наличие основания для вынесения постановления.

Постановление об исключении сведений из ЕРД должно быть вынесено не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения наличия соответствующих сведений.

В случаях, когда исполнительное производство, по которому подано заявление об исключении, было уничтожено из-за истечения срока хранения, или если оно находилось у частного исполнителя, деятельность которого прекращена или который сменил исполнительный округ, исполнитель обязан принять меры для восстановления материалов производства с использованием данных автоматизированных систем и другой документации, включая информацию, полученную от участников исполнительного производства.

Своевременная подача заявления в исполнительную службу или частному исполнителю поможет избежать лишних финансовых и юридических осложнений.

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