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В Гоструда объяснили, на каких работах не могут работать женщины

07:18, 17 марта 2025
Не допускается привлечение беременных женщин в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку.
В Гоструда объяснили, на каких работах не могут работать женщины
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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напомнило, где запрещается использовать труд женщин.

Там отметили, если посмотреть на статистику относительно занятости женщин и мужчин в украинском обществе, то заняты примерно 63% женщин и 68% мужчин. Следовательно, женщины наравне с мужчинами как получают высшее образование, так и вовлечены в рынок труда.

Впрочем, есть исключения.

Согласно ст. 174 Кодекса законов о труде Украины запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ Запрещается также привлечение женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Статьей 176 КЗоТ не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни и направление в командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Лица, виновные в нарушении требований законодательства о труде, несут финансовую, административную и уголовную ответственность по закону.

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