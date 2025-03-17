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У Держпраці пояснили, на яких роботах не можуть працювати жінки

07:18, 17 березня 2025
Не допускається залучення вагітних жінок у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження.
У Держпраці пояснили, на яких роботах не можуть працювати жінки
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадало, де забороняється використовувати працю жінок.

Там зазначили, якщо подивитися на статистику стосовно зайнятості жінок і чоловіків в українському суспільстві, то зайнятими є приблизно 63 % жінок і 68 % чоловіків. Отже, жінки на рівні з чоловіками як здобувають вищу освіту, так і залучені до ринку праці.

Утім, є винятки.

Згідно зі ст. 174 Кодексу законів про працю України забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт. Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Статтею 176 КЗпП не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Особи, винні в порушенні вимог законодавства про працю несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

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