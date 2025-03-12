У Києві покарали пішохода, який перейшов проїжджу частину в невстановленому місці — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

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У Шевченківському районі Києва покарали громадянина, який перейшов проїжджу частину в невстановленому місці.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори одразу зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.

У поліції нагадали, що гідно з п. 4.14 ПДР України, пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.

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