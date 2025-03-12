В Киеве наказали пешехода, который перешел проезжую часть в неположенном месте — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском районе Киева наказали гражданина, который перешел проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 4.14 ПДД Украины, пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полосы для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.