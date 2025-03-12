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Суд вернул общине участок стоимостью более миллиона, который незаконно передали без аукциона

23:12, 12 марта 2025
Сельсовет передал местному жителю в частную собственность без аукциона земельный участок площадью 0,19 га.
Суд вернул общине участок стоимостью более миллиона, который незаконно передали без аукциона
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Хозяйственный суд Ровенской области признал недействительным договор купли-продажи и обязал вернуть общине земельный участок стоимостью 1 051 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что в 2017 году решением сессии в нарушение требований земельного законодательства Владимирский поселковый совет передал местному жителю в частную собственность без аукциона земельный участок площадью 0,19 га. Основанием для такого решения стало якобы размещение на этом участке объекта недвижимого имущества.

Однако фактически на указанной земле никаких объектов недвижимости не было, только незавершенное строительство готовностью всего 5%, площадь которого почти в 180 раз меньше площади земельного участка.

Суд согласился с позицией и доводами прокурора о незаконности передачи вне конкурентных основ указанной земли из коммунальной в частную собственность.

После вступления решения в законную силу прокуроры будут принимать меры к его реальному выполнению.

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