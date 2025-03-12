Суд повернув громаді ділянку вартістю понад мільйон, яку незаконно передали без аукціону

Селищна рада передала місцевому жителю у приватну власність без аукціону земельну ділянку площею 0,19 га.

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Господарський суд Рівненської області визнав недійсним договір купівлі-продажу та зобов’язав повернути громаді земельну ділянку вартістю 1 051 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що у 2017 році рішенням сесії в порушення вимог земельного законодавства, Володимирецька селищна рада передала місцевому жителю у приватну власність без аукціону земельну ділянку площею 0,19 га. Підставою для такого рішення стало, нібито, розміщення на цій ділянці об’єкта нерухомого майна.

Проте, фактично на вказаній землі жодних об’єктів нерухомості не було, лише незавершене будівництво готовністю усього 5%, площа якого майже у 180 разів менша за площу земельної ділянки.

Суд погодився з позицією та доводами прокурора щодо незаконності передачі поза межами конкурентних засад вказаної землі з комунальної у приватну власність.

Після набрання рішенням законної сили прокурори вживатимуть заходів до його реального виконання.

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