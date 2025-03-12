Практика судів
  1. В Україні

Суд повернув громаді ділянку вартістю понад мільйон, яку незаконно передали без аукціону

23:12, 12 березня 2025
Селищна рада передала місцевому жителю у приватну власність без аукціону земельну ділянку площею 0,19 га.
Суд повернув громаді ділянку вартістю понад мільйон, яку незаконно передали без аукціону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд Рівненської області визнав недійсним договір купівлі-продажу та зобов’язав повернути громаді земельну ділянку вартістю 1 051 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що у 2017 році рішенням сесії в порушення вимог земельного законодавства, Володимирецька селищна рада передала місцевому жителю у приватну власність без аукціону земельну ділянку площею 0,19 га. Підставою для такого рішення стало, нібито, розміщення на цій ділянці об’єкта нерухомого майна.

Проте, фактично на вказаній землі жодних об’єктів нерухомості не було, лише незавершене будівництво готовністю усього 5%, площа якого майже у 180 разів менша за площу земельної ділянки.

Суд погодився з позицією та доводами прокурора щодо незаконності передачі поза межами конкурентних засад вказаної землі з комунальної у приватну власність.

Після набрання рішенням законної сили прокурори вживатимуть заходів до його реального виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

Стали відомі три фінальні кандидатури на крісло судді Конституційного Суду за квотою Президента

Президент Володимир Зеленський обиратиме серед трьох кандидатів – у фінал вийшли Олександр Водянніков, Михайло Савчин та Юрій Барабаш.

Дональд Трамп видав указ про захист федерального уряду від необґрунтованих судових заборон через позови активістських груп

Указ Трампа покликаний захистити федеральний уряд від необґрунтованих судових заборон, ініційованих активістськими організаціями, які відбирають «сприятливі суди» для оскарження урядових рішень.

Підвищення окладів поліцейським потребуватиме коштів для перерахунку пенсій раніше звільненим поліцейським – Мінфін

Пропозиція підвищити зарплату поліцейським раніше наштовхнулася на критику з боку Мінфіну та Пенсійного фонду.

Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умову наявності військово-облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатися – Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово-облікового документа для видачі паспорта.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики