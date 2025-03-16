На Черкащині суд відправив за ґрати чоловіка, який ухилився від призову на військову службу

Чоловік отримав повістку для відправки у військову частину і не явився до ТЦК.

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На Черкащині суд визнав винним 48-річного жителя Михайлівської територіальної громади, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, в квітні 2023 року чоловік, будучи придатним до військової служби та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився до п’ятого відділу Черкаського РТЦК та СП для відправки у військову частину, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Отримавши другу повістку, він знову не з’явився, тим самим ухилився від призову на військову службу», - зазначили у прокуратурі.

Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 3 роки.

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