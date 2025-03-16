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У МОЗ нагадали, які безоплатні обстеження можна отримати у сімейного лікаря

19:44, 16 березня 2025
Сімейний лікар направляє на низку безоплатних профілактичних обстежень.
У МОЗ нагадали, які безоплатні обстеження можна отримати у сімейного лікаря
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Міністерство охорони здоров'я України розповідає, що підписавши декларацію з лікарем, людина отримує право на безоплатні медичні послуги.

Які послуги у сімейного лікаря безоплатні?

Сімейний лікар може:

  • Проводити медичні огляди.
  • Призначати аналізи та діагностику: загальний аналіз крові, аналіз крові на рівень холестерину, глюкози, загальний аналіз сечі, швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити В і С.
  • Проведення інструментальних обстежень: електрокардіографія, пікфлоуметрія, отоскопія, офтальмоскопія, камертональні тести, а також вимірювання гостроти зору.
  • Лікувати поширені хвороби, травми та отруєння.
  • Спостерігати за хронічними захворюваннями та коригувати лікування.
  • Надавати невідкладну допомогу.
  • Направляти до лікарів-спеціалістів за потреби.
  • Робити щеплення та інші профілактичні процедури.
  • Вести неускладнену вагітність.
  • Контролювати здоров’я дітей.
  • Призначати ліки, зокрема за програмою «Доступні ліки».
  • Виписувати довідки.

Які обстеження гарантовані за віком?

Крім основних послуг, сімейний лікар направляє на безоплатні профілактичні обстеження:

  • Гіпертонія (від 40 років) – кожні 2 роки, за факторами ризику (куріння, зайва вага) – щорічно.
  • Цукровий діабет (від 45 років) – раз на рік.
  • Рак молочної залози (жінки 50–69 років) – мамографія раз на 2 роки, за факторами ризику – з 40 років.
  • Колоректальний рак (50–75 років) – обстеження раз на 2 роки, за факторами ризику – щорічно.
  • Рак простати (чоловіки 50+) – раз на 2 роки; за спадковими факторами – щорічно з 40–45 років.
  • Туберкульоз (за групами ризику) – щорічно.

Якщо лікар рекомендує пройти скринінг – не відкладайте.

Чому важливо відвідувати лікаря щороку?

Навіть якщо вас нічого не турбує, профілактичний огляд допоможе виявити приховані загрози для здоров’я.

  • Оновлюйте дані у лікаря (телефон, адресу), щоб залишатися на зв’язку.
  • Дотримуйтеся календаря щеплень: дорослі мають вакцинуватися від дифтерії та правця кожні 10 років.
  • Приділіть час собі – регулярна перевірка здоров’я може запобігти розвитку хронічних захворювань.

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МОЗ

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