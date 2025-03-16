У Хмельницькій області шахрай ошукав державу на 50 гектарів землі

Місцевий мешканець шляхом обману отримав у власність землі вартістю 1,1 млн грн.

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На Хмельниччині до суду направлено обвинувальний акт стосовно 44-річного чоловіка, який ошукав державу на 50 гектарів землі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що шляхом обману отримав у власність землі вартістю 1,1 млн грн.

Сфальсифіковані рішення сесії сільської ради стали підставою для реєстрації за ним права приватної власності на 50 га землі сільськогосподарського призначення на території Кам’янець-Подільського району.

Згодом незаконно отримане майно обвинувачений передав до статутного капіталу юридичної особи.

За реагування прокуратури ділянки повернуто державі.

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