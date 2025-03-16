В Хмельницкой области мошенник обманул государство на 50 гектаров земли

Местный житель путем обмана получил в собственность земли стоимостью 1,1 млн грн.

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В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении 44-летнего мужчины, который обманул государство на 50 гектаров земли. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что путем обмана получил в собственность земли стоимостью 1,1 млн грн.

Сфальсифицированные решения сессии сельского совета послужили основанием для регистрации за ним права частной собственности на 50 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Каменец-Подольского района.

Впоследствии незаконно полученное имущество обвиняемый передал в уставный капитал юридического лица.

За реагирование прокуратуры участки возвращены государству.

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