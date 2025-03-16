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В Минздраве напомнили, какие бесплатные обследования можно получить у семейного врача

19:44, 16 марта 2025
Семейный врач направляет на ряд бесплатных профилактических обследований.
В Минздраве напомнили, какие бесплатные обследования можно получить у семейного врача
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Министерство здравоохранения Украины разъясняет, что после подписания декларации с врачом гражданин получает право на бесплатные медицинские услуги.

Какие услуги у семейного врача предоставляются бесплатно?

Семейный врач может:

  • Проводить медицинские осмотры.
  • Назначать анализы и диагностику: общий анализ крови, анализ крови на уровень холестерина, глюкозы, общий анализ мочи, экспресс-тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты B и C.
  • Проводить инструментальные обследования: электрокардиографию, пикфлоуметрию, отоскопию, офтальмоскопию, камертонирование, а также измерение остроты зрения.
  • Лечить распространенные заболевания, травмы и отравления.
  • Наблюдать за хроническими заболеваниями и корректировать лечение.
  • Оказывать неотложную помощь.
  • Направлять к врачам-специалистам при необходимости.
  • Делать прививки и проводить другие профилактические процедуры.
  • Вести неосложненную беременность.
  • Контролировать здоровье детей.
  • Назначать лекарства, в том числе по программе «Доступные лекарства».
  • Выписывать справки.

Какие обследования гарантированы в зависимости от возраста?

Помимо основных услуг, семейный врач направляет на бесплатные профилактические обследования:

  • Гипертония (от 40 лет) – раз в 2 года, при наличии факторов риска (курение, избыточный вес) – ежегодно.
  • Сахарный диабет (от 45 лет) – раз в год.
  • Рак молочной железы (женщины 50–69 лет) – маммография раз в 2 года, при наличии факторов риска – с 40 лет.
  • Колоректальный рак (50–75 лет) – обследование раз в 2 года, при наличии факторов риска – ежегодно.
  • Рак простаты (мужчины 50+) – раз в 2 года; при наличии наследственных факторов – ежегодно, начиная с 40–45 лет.
  • Туберкулез (для групп риска) – ежегодно.

Если врач рекомендует пройти скрининг – не откладывайте.

Почему важно посещать врача ежегодно?

Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр помогает выявить скрытые угрозы для здоровья.

Обновляйте контактные данные у врача (телефон, адрес), чтобы оставаться на связи.

Соблюдайте календарь прививок: взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Уделяйте время своему здоровью – регулярные обследования помогут предотвратить развитие хронических заболеваний.

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Минздрав

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