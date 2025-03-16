В Минздраве напомнили, какие бесплатные обследования можно получить у семейного врача

Семейный врач направляет на ряд бесплатных профилактических обследований.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины разъясняет, что после подписания декларации с врачом гражданин получает право на бесплатные медицинские услуги.

Какие услуги у семейного врача предоставляются бесплатно?

Семейный врач может:

Проводить медицинские осмотры.

Назначать анализы и диагностику: общий анализ крови, анализ крови на уровень холестерина, глюкозы, общий анализ мочи, экспресс-тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты B и C.

Проводить инструментальные обследования: электрокардиографию, пикфлоуметрию, отоскопию, офтальмоскопию, камертонирование, а также измерение остроты зрения.

Лечить распространенные заболевания, травмы и отравления.

Наблюдать за хроническими заболеваниями и корректировать лечение.

Оказывать неотложную помощь.

Направлять к врачам-специалистам при необходимости.

Делать прививки и проводить другие профилактические процедуры.

Вести неосложненную беременность.

Контролировать здоровье детей.

Назначать лекарства, в том числе по программе «Доступные лекарства».

Выписывать справки.

Какие обследования гарантированы в зависимости от возраста?

Помимо основных услуг, семейный врач направляет на бесплатные профилактические обследования:

Гипертония (от 40 лет) – раз в 2 года, при наличии факторов риска (курение, избыточный вес) – ежегодно.

Сахарный диабет (от 45 лет) – раз в год.

Рак молочной железы (женщины 50–69 лет) – маммография раз в 2 года, при наличии факторов риска – с 40 лет.

Колоректальный рак (50–75 лет) – обследование раз в 2 года, при наличии факторов риска – ежегодно.

Рак простаты (мужчины 50+) – раз в 2 года; при наличии наследственных факторов – ежегодно, начиная с 40–45 лет.

Туберкулез (для групп риска) – ежегодно.

Если врач рекомендует пройти скрининг – не откладывайте.

Почему важно посещать врача ежегодно?

Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр помогает выявить скрытые угрозы для здоровья.

Обновляйте контактные данные у врача (телефон, адрес), чтобы оставаться на связи.

Соблюдайте календарь прививок: взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

Уделяйте время своему здоровью – регулярные обследования помогут предотвратить развитие хронических заболеваний.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.