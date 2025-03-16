В Минздраве напомнили, какие бесплатные обследования можно получить у семейного врача

19:44, 16 марта 2025
Семейный врач направляет на ряд бесплатных профилактических обследований.
Министерство здравоохранения Украины разъясняет, что после подписания декларации с врачом гражданин получает право на бесплатные медицинские услуги.
Какие услуги у семейного врача предоставляются бесплатно?
Семейный врач может:
- Проводить медицинские осмотры.
- Назначать анализы и диагностику: общий анализ крови, анализ крови на уровень холестерина, глюкозы, общий анализ мочи, экспресс-тесты на беременность, тропонин, ВИЧ, вирусные гепатиты B и C.
- Проводить инструментальные обследования: электрокардиографию, пикфлоуметрию, отоскопию, офтальмоскопию, камертонирование, а также измерение остроты зрения.
- Лечить распространенные заболевания, травмы и отравления.
- Наблюдать за хроническими заболеваниями и корректировать лечение.
- Оказывать неотложную помощь.
- Направлять к врачам-специалистам при необходимости.
- Делать прививки и проводить другие профилактические процедуры.
- Вести неосложненную беременность.
- Контролировать здоровье детей.
- Назначать лекарства, в том числе по программе «Доступные лекарства».
- Выписывать справки.
Какие обследования гарантированы в зависимости от возраста?
Помимо основных услуг, семейный врач направляет на бесплатные профилактические обследования:
- Гипертония (от 40 лет) – раз в 2 года, при наличии факторов риска (курение, избыточный вес) – ежегодно.
- Сахарный диабет (от 45 лет) – раз в год.
- Рак молочной железы (женщины 50–69 лет) – маммография раз в 2 года, при наличии факторов риска – с 40 лет.
- Колоректальный рак (50–75 лет) – обследование раз в 2 года, при наличии факторов риска – ежегодно.
- Рак простаты (мужчины 50+) – раз в 2 года; при наличии наследственных факторов – ежегодно, начиная с 40–45 лет.
- Туберкулез (для групп риска) – ежегодно.
Если врач рекомендует пройти скрининг – не откладывайте.
Почему важно посещать врача ежегодно?
Даже если вас ничего не беспокоит, профилактический осмотр помогает выявить скрытые угрозы для здоровья.
Обновляйте контактные данные у врача (телефон, адрес), чтобы оставаться на связи.
Соблюдайте календарь прививок: взрослые должны вакцинироваться от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.
Уделяйте время своему здоровью – регулярные обследования помогут предотвратить развитие хронических заболеваний.
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