В Черкасской области суд отправил за решетку мужчину, который уклонился от призыва на военную службу

В Черкасской области суд признал виновным 48-летнего жителя Михайловской территориальной общины, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.
Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в апреле 2023 года мужчина, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в пятый отдел Черкасского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть, хотя заранее был предупрежден о необходимости явки.
«Получив вторую повестку, он снова не явился, тем самым уклонился от призыва на военную службу», - отметили в прокуратуре.
Суд признал его виновным в уголовном правонарушении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.