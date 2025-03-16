В Черкасской области суд отправил за решетку мужчину, который уклонился от призыва на военную службу

Мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть и не явился в ТЦК.

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В Черкасской области суд признал виновным 48-летнего жителя Михайловской территориальной общины, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в апреле 2023 года мужчина, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в пятый отдел Черкасского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть, хотя заранее был предупрежден о необходимости явки.

«Получив вторую повестку, он снова не явился, тем самым уклонился от призыва на военную службу», - отметили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в уголовном правонарушении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК.

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