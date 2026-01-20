Базова соціальна допомога для сімей: умови, суми та приклади розрахунку

Хто може отримати базову соціальну допомогу та як розраховують виплату.

Міністерство соціальної політики пояснило, що базова соціальна допомога — новий формат державної підтримки для сімей з низькими доходами. Наразі виплата діє в межах експериментального проєкту та передбачає комплексний підхід: замість кількох окремих допомог родина отримує одну щомісячну виплату, розраховану на всю сім’ю.

Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і може автоматично продовжуватися на весь період експерименту — до двох років.

Хто може оформити допомогу

Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання. Наразі онлайн-сервіс доступний для тих, хто вже отримує допомогу малозабезпеченим сім’ям або виплату на дітей одиноким матерям. Для подання онлайн потрібні біометричний документ та верифікований податковий номер.

Водночас допомога не призначається за наявності визначених умов, зокрема якщо працездатні дорослі не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості понад три місяці (без поважних причин), якщо протягом року здійснювалися значні покупки понад 100 тис. грн, є значні заощадження або додаткове житло чи більше одного автомобіля, що не підпадають під винятки.

Як розраховують розмір виплати

Розмір допомоги визначається індивідуально і залежить від базової величини — наразі 4 500 грн. Сума виплати дорівнює різниці між сукупною «базовою величиною» для всіх членів сім’ї та їхнім середньомісячним доходом.

Водночас середньомісячний сукупний дохід сім’ї — це середній дохід усіх членів сім’ї за місяць, розрахований на підставі їхніх доходів за три місяці перед зверненням за призначенням базової соціальної допомоги.

Розраховується допомога так:

100% базової величини — для першого члена сім'ї (той, хто подає заяву);

100% — для кожної дитини віком до 18 років, а також для членів сім'ї з інвалідністю I або II групи;

70% базової величини — для кожного наступного члена сім'ї.

Наприклад, у сім’ї троє людей: батько, мати та дитина 2 років. Заробітна плата батька за попередні 3 місяці — 18 480 грн, мати не працює та отримує допомогу при народженні дитини — 2 580 грн (860 грн х 3 місяці).

Розрахунок допомоги для такої сім'ї:

базова величина — 12 150 грн: 4 500 грн — на матір, яка звертається, 4 500 грн — на дитину та 3 150 грн — на батька;

середньомісячний дохід 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 місяці);

12 150 грн – 7 020 грн = 5 130 грн — розмір базової соціальної допомоги.

Ще один приклад — коли у сім'ї є людина з інвалідністю. Сім’я складається з чотирьох людей: батько, який має інвалідність II групи, матір та двоє дітей — 2 та 10 років. Батько отримує пенсію по інвалідності, розмір якої за три попередні місяці 12 800 грн, мати — допомогу при народженні дитини 2 580 грн (860 грн х 3 місяці).

Тоді розмір допомоги розраховується так:

базова величина — 18 000 грн: 4 500 грн — на матір, яка звертається, 4 500 грн — на кожну дитину та 4 500 грн — на батька з інвалідністю;

середньомісячний дохід 5 126,67 грн (12 800 грн + 2 580 грн / 3 місяці);

18 000 грн – 5 126,67 грн = 12 873,33 грн — розмір базової соціальної допомоги.

Розмір базової величини для тих, хто має право на пенсію за віком або досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу, розраховується з урахуванням набутого стажу:

менше 10 років — 53% від базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%.

30 років і більше — 88%.

До прикладу, 65-річна людина одинока. Її стаж — 11 років, права на пенсію немає, а доходи відсутні.

Розрахунок допомоги:

базова величина — 2 790 грн: 4 500 грн х 62%;

2 790 грн – 0 = 2 790 грн — розмір базової соціальної допомоги.

Порядок подання

Для отримання допомоги подаються дві заяви: спочатку — про намір отримати виплату, а після погодження з розрахованою сумою — заява про призначення. Подати заяву може один уповноважений член сім’ї, але всі повнолітні отримувачі мають її підписати.

