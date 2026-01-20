Базовая социальная помощь для семей: условия, суммы и примеры расчета

Кто может получить базовую социальную помощь и как рассчитывается выплата.

Министерство социальной политики пояснило, что базовая социальная помощь — это новый формат государственной поддержки для семей с низкими доходами. В настоящее время выплата действует в рамках экспериментального проекта и предусматривает комплексный подход: вместо нескольких отдельных пособий семья получает одну ежемесячную выплату, рассчитанную на всю семью.

Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев и может автоматически продлеваться на весь период эксперимента — до двух лет.

Кто может оформить помощь

Подать заявление можно онлайн через приложение «Дія» или лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места проживания. В настоящее время онлайн-сервис доступен для тех, кто уже получает помощь малообеспеченным семьям или выплату на детей одиноким матерям. Для онлайн-подачи необходимы биометрический документ и верифицированный налоговый номер.

В то же время помощь не назначается при наличии определенных условий, в частности если трудоспособные взрослые не работают и не состоят на учете в центре занятости более трех месяцев (без уважительных причин), если в течение года осуществлялись значительные покупки на сумму свыше 100 тыс. грн, имеются значительные сбережения либо дополнительное жилье или более одного автомобиля, не подпадающих под исключения.

Как рассчитывается размер выплаты

Размер помощи определяется индивидуально и зависит от базовой величины — в настоящее время 4 500 грн. Сумма выплаты равна разнице между совокупной «базовой величиной» для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

При этом среднемесячный совокупный доход семьи — это средний доход всех членов семьи за месяц, рассчитанный на основании их доходов за три месяца, предшествующие обращению за назначением базовой социальной помощи.

Помощь рассчитывается так:

100% базовой величины — для первого члена семьи (того, кто подает заявление);

100% — для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для членов семьи с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины — для каждого следующего члена семьи.

Например, в семье трое человек: отец, мать и ребенок 2 лет. Заработная плата отца за предыдущие 3 месяца — 18 480 грн, мать не работает и получает помощь при рождении ребенка — 2 580 грн (860 грн х 3 месяца).

Расчет помощи для такой семьи:

базовая величина — 12 150 грн: 4 500 грн — на мать, которая обращается, 4 500 грн — на ребенка и 3 150 грн — на отца;

среднемесячный доход 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 месяца);

12 150 грн – 7 020 грн = 5 130 грн — размер базовой социальной помощи.

Еще один пример — когда в семье есть человек с инвалидностью. Семья состоит из четырех человек: отец с инвалидностью II группы, мать и двое детей — 2 и 10 лет. Отец получает пенсию по инвалидности в размере 12 800 грн за три предыдущих месяца, мать — помощь при рождении ребенка 2 580 грн (860 грн х 3 месяца).

Тогда размер помощи рассчитывается так:

базовая величина — 18 000 грн: 4 500 грн — на мать, которая обращается, 4 500 грн — на каждого ребенка и 4 500 грн — на отца с инвалидностью;

среднемесячный доход 5 126,67 грн (12 800 грн + 2 580 грн / 3 месяца);

18 000 грн – 5 126,67 грн = 12 873,33 грн — размер базовой социальной помощи.

Размер базовой величины для лиц, имеющих право на пенсию по возрасту или достигших 60 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа, рассчитывается с учетом приобретенного стажа:

менее 10 лет — 53% от базовой величины;

от 10 до 20 лет — 62%;

от 20 до 30 лет — 70%;

30 лет и более — 88%.

К примеру, 65-летний человек одинок. Его стаж — 11 лет, права на пенсию нет, доходы отсутствуют.

Расчет помощи:

базовая величина — 2 790 грн: 4 500 грн х 62%;

2 790 грн – 0 = 2 790 грн — размер базовой социальной помощи.

Порядок подачи

Для получения помощи подаются два заявления: сначала — о намерении получить выплату, а после согласия с рассчитанным размером — заявление о назначении. Подать заявление может один уполномоченный член семьи, однако все совершеннолетние получатели должны его подписать.

