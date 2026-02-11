  1. Публікації
  2. / Законодавство

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

13:00, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.
Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження
Фото: Патрульна поліція України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації  розглянув урядовий законопроект Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції № 13716 від 29.08.2025. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроект презентував директор Департаменту взаємодії з Національною поліцією України Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Микола Грінцов. 

Проектом Закону пропонується внести зміни до окремих статей Закону «Про Національну поліцію» стосовно вдосконалення служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики. 

В першу чергу пропонується доповнити Закон новою статтею 12-1 стосовно принципу доброчесності поліцейського в проходженні служби. 

Доброчесність стане принципом діяльності поліції та одним з критеріїв оцінки службової діяльності поліцейських. 

Критерії доброчесності буде затверджувати  Міністерство внутрішніх справ України. 

Зокрема, доповнюються статті 52, 55 та 57 Закону положеннями, відповідно до яких призначення на керівну посаду в поліції здійснюється на умовах конкурсу. 

Конкурс на посаду поліцейського буде обов’язково проводитися не тільки серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. але й серед кандидатів для призначення на керівні посади згідно з переліком, який затверджується Міністерством внутрішніх справ України. 

Атестування поліцейських буде проводитися не тільки з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, но також їх ефективності та доброчесності, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри. 

Під час атестування поліцейських, які займають керівні посади, оцінювання їхніх управлінських якостей (компетенцій) буде проводитися атестаційними комісіями в електронній системі управління персоналом, а його результати оприлюднюватися на офіційному веб-сайті органу поліції, у якому призначено атестування, та враховуються під час ухвалення управлінських кадрових рішень. 

Атестування поліцейських, які займають керівні посади буде здійснювати атестаційна комісія, до складу якої входить не менше 25 % представників громадськості. 

Комітетом запропоновано привести законопроект у відповідність до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації» та доповнити його нормою згідно з якою проводиться оприлюднення результатів атестування поліцейських, які займають керівні посади на Єдиному державному порталі відкритих даних. Відповідно свої зауваження Комітет з цифрової трансформації направив профільному Комітету. 

Раніше ГНЕУ, звертало увагу на недоліки законопроекту, зазнаючи, що існує також певна суперечність у тексті запропонованих проектом змін до ст. 57 Закону «Про Національну поліцію». Адже у випадку прийняття проекту на законодавчому рівні буде закріплено правило, згідно з яким атестування керівного складу поліції проводитиметься комісіями, які створюються керівним складом поліції.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України поліція законопроект Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]