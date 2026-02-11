Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації розглянув урядовий законопроект Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції № 13716 від 29.08.2025.

Законопроект презентував директор Департаменту взаємодії з Національною поліцією України Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Микола Грінцов.

Проектом Закону пропонується внести зміни до окремих статей Закону «Про Національну поліцію» стосовно вдосконалення служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики.

В першу чергу пропонується доповнити Закон новою статтею 12-1 стосовно принципу доброчесності поліцейського в проходженні служби.

Доброчесність стане принципом діяльності поліції та одним з критеріїв оцінки службової діяльності поліцейських.

Критерії доброчесності буде затверджувати Міністерство внутрішніх справ України.

Зокрема, доповнюються статті 52, 55 та 57 Закону положеннями, відповідно до яких призначення на керівну посаду в поліції здійснюється на умовах конкурсу.

Конкурс на посаду поліцейського буде обов’язково проводитися не тільки серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. але й серед кандидатів для призначення на керівні посади згідно з переліком, який затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Атестування поліцейських буде проводитися не тільки з метою оцінки їх ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівнів, фізичної підготовки, но також їх ефективності та доброчесності, на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їхньої службової кар’єри.

Під час атестування поліцейських, які займають керівні посади, оцінювання їхніх управлінських якостей (компетенцій) буде проводитися атестаційними комісіями в електронній системі управління персоналом, а його результати оприлюднюватися на офіційному веб-сайті органу поліції, у якому призначено атестування, та враховуються під час ухвалення управлінських кадрових рішень.

Атестування поліцейських, які займають керівні посади буде здійснювати атестаційна комісія, до складу якої входить не менше 25 % представників громадськості.

Комітетом запропоновано привести законопроект у відповідність до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації» та доповнити його нормою згідно з якою проводиться оприлюднення результатів атестування поліцейських, які займають керівні посади на Єдиному державному порталі відкритих даних. Відповідно свої зауваження Комітет з цифрової трансформації направив профільному Комітету.

Раніше ГНЕУ, звертало увагу на недоліки законопроекту, зазнаючи, що існує також певна суперечність у тексті запропонованих проектом змін до ст. 57 Закону «Про Національну поліцію». Адже у випадку прийняття проекту на законодавчому рівні буде закріплено правило, згідно з яким атестування керівного складу поліції проводитиметься комісіями, які створюються керівним складом поліції.

