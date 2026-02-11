  1. Публикации
  2. / Законодательство

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

13:00, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания
Фото: Патрульная полиция Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации рассмотрел правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно повышения эффективности служебной деятельности полиции» № 13716 от 29.08.2025.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект представил директор Департамента взаимодействия с Национальной полицией Украины Министерства внутренних дел (МВД) Украины Николай Гринцов.

Проектом Закона предлагается внести изменения в отдельные статьи Закона «О Национальной полиции» относительно совершенствования службы в полиции с учетом принципов государственной антикоррупционной политики.

В первую очередь предлагается дополнить Закон новой статьей 12-1 относительно принципа добропорядочности полицейского при прохождении службы.

Добропорядочность станет принципом деятельности полиции и одним из критериев оценки служебной деятельности полицейских.

Критерии добропорядочности будет утверждать Министерство внутренних дел Украины.

В частности, дополняются статьи 52, 55 и 57 Закона положениями, согласно которым назначение на руководящую должность в полиции осуществляется на условиях конкурса.

Конкурс на должность полицейского будет обязательно проводиться не только среди лиц, которые впервые принимаются на службу в полиции с назначением на должности младшего состава полиции, но и среди кандидатов для назначения на руководящие должности согласно перечню, который утверждается Министерством внутренних дел Украины.

Аттестация полицейских будет проводиться не только с целью оценки их деловых, профессиональных, личных качеств, образовательного и квалификационного уровней, физической подготовки, но также их эффективности и добросовестности, на основании глубокого и всестороннего изучения, определения соответствия должностям, а также перспектив их служебной карьеры.

Во время аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, оценивание их управленческих качеств (компетенций) будет проводиться аттестационными комиссиями в электронной системе управления персоналом, а его результаты обнародоваться на официальном веб-сайте органа полиции, в котором назначено аттестование, и учитываться при принятии управленческих кадровых решений.

Аттестация полицейских, занимающих руководящие должности, будет осуществляться аттестационной комиссией, в состав которой входит не менее 25 % представителей общественности.

Комитетом предложено привести законопроект в соответствие с требованиями Закона «О доступе к публичной информации» и дополнить его нормой, согласно которой проводится обнародование результатов аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, на Едином государственном портале открытых данных. Соответственно свои замечания Комитет по вопросам цифровой трансформации направил профильному Комитету.

Ранее ГНЭУ обращало внимание на недостатки законопроекта, отмечая, что существует также определенное противоречие в тексте предложенных проектом изменений к ст. 57 Закона «О Национальной полиции». Ведь в случае принятия проекта на законодательном уровне будет закреплено правило, согласно которому аттестация руководящего состава полиции будет проводиться комиссиями, которые создаются руководящим составом полиции.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины полиция законопроект Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]