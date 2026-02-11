Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Фото: Патрульная полиция Украины

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации рассмотрел правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальной полиции» относительно повышения эффективности служебной деятельности полиции» № 13716 от 29.08.2025.

Законопроект представил директор Департамента взаимодействия с Национальной полицией Украины Министерства внутренних дел (МВД) Украины Николай Гринцов.

Проектом Закона предлагается внести изменения в отдельные статьи Закона «О Национальной полиции» относительно совершенствования службы в полиции с учетом принципов государственной антикоррупционной политики.

В первую очередь предлагается дополнить Закон новой статьей 12-1 относительно принципа добропорядочности полицейского при прохождении службы.

Добропорядочность станет принципом деятельности полиции и одним из критериев оценки служебной деятельности полицейских.

Критерии добропорядочности будет утверждать Министерство внутренних дел Украины.

В частности, дополняются статьи 52, 55 и 57 Закона положениями, согласно которым назначение на руководящую должность в полиции осуществляется на условиях конкурса.

Конкурс на должность полицейского будет обязательно проводиться не только среди лиц, которые впервые принимаются на службу в полиции с назначением на должности младшего состава полиции, но и среди кандидатов для назначения на руководящие должности согласно перечню, который утверждается Министерством внутренних дел Украины.

Аттестация полицейских будет проводиться не только с целью оценки их деловых, профессиональных, личных качеств, образовательного и квалификационного уровней, физической подготовки, но также их эффективности и добросовестности, на основании глубокого и всестороннего изучения, определения соответствия должностям, а также перспектив их служебной карьеры.

Во время аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, оценивание их управленческих качеств (компетенций) будет проводиться аттестационными комиссиями в электронной системе управления персоналом, а его результаты обнародоваться на официальном веб-сайте органа полиции, в котором назначено аттестование, и учитываться при принятии управленческих кадровых решений.

Аттестация полицейских, занимающих руководящие должности, будет осуществляться аттестационной комиссией, в состав которой входит не менее 25 % представителей общественности.

Комитетом предложено привести законопроект в соответствие с требованиями Закона «О доступе к публичной информации» и дополнить его нормой, согласно которой проводится обнародование результатов аттестации полицейских, занимающих руководящие должности, на Едином государственном портале открытых данных. Соответственно свои замечания Комитет по вопросам цифровой трансформации направил профильному Комитету.

Ранее ГНЭУ обращало внимание на недостатки законопроекта, отмечая, что существует также определенное противоречие в тексте предложенных проектом изменений к ст. 57 Закона «О Национальной полиции». Ведь в случае принятия проекта на законодательном уровне будет закреплено правило, согласно которому аттестация руководящего состава полиции будет проводиться комиссиями, которые создаются руководящим составом полиции.

Автор: Тарас Лученко

