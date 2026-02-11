Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Кабінет Міністрів зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт №15014 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення кола посадових осіб місцевого самоврядування».

Мета цього законопроєкту — усунути прогалини в законодавстві, які виникли після ухвалення Закону України №3077-IX «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 2 травня 2023 року.

Зокрема, закон №3077 визначає принципи та правові засади служби в органах місцевого самоврядування, порядок реалізації права громадян на доступ до такої служби, а також нову систему класифікації посад. Згідно з ним, службу проходять виборні посадові особи місцевого самоврядування та службовці місцевого самоврядування, які призначаються за конкурсом на посади І, ІІ або ІІІ категорії.

При цьому низка посад — зокрема голови обласних рад, міські голови обласних центрів та окремі їх заступники — належатимуть до виборних посадових осіб і не підпадатимуть під жодну з категорій посад службовців.

Саме тому, як зазначають ініціатори законопроєкту, чинні норми КК України та КПК України, які прив’язують кримінальну відповідальність до категорій посад, потребують коригування.

Додамо, чинна редакція Кримінального кодексу України не містить конкретного переліку посад у місцевому самоврядуванні, а відносить до їх категорій, визначених спеціальним законом. Пунктом 3 примітки до статті 368 КК України, йдеться про посадових осіб органів місцевого самоврядування, чиї посади віднесені до першої та другої категорій відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

Законопроєкт №15014 пропонує відмовитися від такої норми, яка визначає посадових осіб місцевого самоврядування за категоріями посад. Замість цього у Кримінальному кодексі України та Кримінальному процесуальному кодексі України планується визначити конкретний перелік посадових осіб місцевого самоврядування, які вважаються такими, що займають особливо відповідальне становище.

Тому проєктом закону пропонується внести зміни до статті 368 Кримінального кодексу України та статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. До переліку таких посадових осіб пропонується включити:

голів обласних рад та їх заступників;

міських голів міст — обласних центрів;

Київського, Севастопольського та Сімферопольського міських голів;

заступника міського голови — секретаря Київської міської ради;

заступників Севастопольського міського голови.

Уточнення кола посадових осіб дозволяє зменшити ризик правової невизначеності, яка може виникати в судовій практиці та діяльності правоохоронних органів.

Крім того, реалізація законопроєкту не змінює правового статусу посадових осіб місцевого самоврядування та не впливає на їхнє право проходити службу чи припиняти її. Законопроєкт лише уточнює, які посадові особи можуть нести кримінальну відповідальність за хабарництво, що підвищує юридичну ясність і сприяє ефективності антикорупційної практики.

