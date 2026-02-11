Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Кабинет Министров зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект №15014 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно определения круга должностных лиц местного самоуправления».

Цель этого законопроекта — устранить пробелы в законодательстве, возникшие после принятия Закона Украины №3077-IX «О службе в органах местного самоуправления» от 2 мая 2023 года.

В частности, закон №3077 определяет принципы и правовые основы службы в органах местного самоуправления, порядок реализации гражданами права на доступ к такой службе, а также новую систему классификации должностей. Согласно ему, службу проходят выборные должностные лица местного самоуправления и служащие местного самоуправления, которые назначаются по конкурсу на должности I, II или III категории.

При этом ряд должностей — в частности, главы областных советов, городские головы областных центров и отдельные их заместители — относятся к выборным должностным лицам и формально не подпадают ни под одну из категорий должностей служащих. Именно поэтому, как отмечают инициаторы законопроекта, действующие нормы УК Украины и УПК Украины, которые привязывают уголовную ответственность к категориям должностей, нуждаются в корректировке.

Добавим, действующая редакция Уголовного кодекса Украины не содержит конкретного перечня должностей в органах местного самоуправления, а относит их к категориям, определяемым специальным законом. Пункт 3 примечания к статье 368 УК Украины указывает на должностных лиц органов местного самоуправления, должности которых отнесены к первой и второй категориям в соответствии с законодательством о службе в органах местного самоуправления.

Законопроект №15014 предлагает отказаться от такой нормы, которая определяет должностных лиц местного самоуправления по категориям должностей. Вместо этого в Уголовном кодексе Украины и Уголовно-процессуальном кодексе Украины планируется определить конкретный перечень должностных лиц местного самоуправления, которые считаются занимающими особо ответственное положение.

Таким образом, проектом закона предлагается внести изменения в статью 368 Уголовного кодекса Украины и статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В перечень таких должностных лиц предлагается включить:

глав областных советов и их заместителей;

городских голов городов — областных центров;

Киевского, Севастопольского и Симферопольского городских голов;

заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета;

заместителей Севастопольского городского головы.

Уточнение круга должностных лиц позволяет снизить риск правовой неопределенности, которая может возникать в судебной практике и деятельности правоохранительных органов.

Кроме того, реализация законопроекта не изменяет правовой статус должностных лиц местного самоуправления и не влияет на их право проходить службу или прекращать ее. Законопроект лишь уточняет, какие должностные лица могут нести уголовную ответственность за взяточничество, что повышает юридическую ясность и способствует эффективности антикоррупционной практики.

