Обрано нового голову Хорольського районного суду Полтавської області

13:35, 11 лютого 2026
Суддю Олександра Коновода призначено на трирічний термін.
Відбулися збори суддів Хорольського районного суду Полтавської області, на яких обговорювалося питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано суддю Олександра Володимировича Коновода. Його повноваження триватимуть три роки, повідомила пресслужба суду.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

