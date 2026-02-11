Обрано нового голову Хорольського районного суду Полтавської області

Суддю Олександра Коновода призначено на трирічний термін.

Відбулися збори суддів Хорольського районного суду Полтавської області, на яких обговорювалося питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрано суддю Олександра Володимировича Коновода. Його повноваження триватимуть три роки, повідомила пресслужба суду.

